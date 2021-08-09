〈揚智法說〉董座：不久後就可見到轉盈 三年後有更多元營收來源

機上盒晶片廠揚智 (3041-TW) 今 (9) 日召開法說會，董事長梁厚誼表示，揚智歷經多年重整、精實，本質已有大幅蛻變，目前公司尚未轉盈，不過正朝此方向前進，相信不久的未來可以獲利，也預期三年後將有更多元的營收來源。

梁厚誼指出，揚智近年積極組織再造、開展事業及精進核心能力，營運虧損收斂，今年為止營收成長動能也相當強勁，現今除了維持既有事業，也投入大部分資源研發新產品，預期在未來可以看到更多的成長動能。

展望後市，總經理陳佳宏指出，揚智今年在各地運營商都有相當不錯的斬獲，預期今、明年在運營商市場，不論量能、價格及市占率都將穩定上升，產能在市占率提高過程中，也處於供不應求態勢，仍正積極爭取，預期明年需求將與今年一樣強勁。

陳佳宏表示，現階段機上盒晶片主流製程為 40 奈米，下一代機上盒及 AI 晶片皆採用 28、22 奈米，預計明年 28、22 奈米營收將占有一定比例。

市場也關心 28、22 奈米產能緊張，陳佳宏認為，儘管目前供不應求，但隨著產業不斷前進，各產品皆有最適合的生產製程或配套，對揚智而言，隨著產品組合變多，可以提供給客戶的選擇也增加。

至於供應鏈漲價，陳佳宏表示，第二季已反映成本，目前價格、量能已回升至合理供需情況，同時與客戶達成默契，未來將逐季反應，或是跟著產品更新逐月調整。

至於 AI 產品，陳佳宏補充，揚智已與中國客戶合作掃地機器人，該客戶上半年已相當於中國市場一線品牌，揚智也可同步受惠。