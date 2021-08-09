【股海大丈夫】大盤小跌個股大跌 電子族群先蹲後跳 靜待利多發酵

大盤動向

台股今日開盤一度下跌逾 170 點，隨後在鋼鐵、航運的拉抬下跌幅開始收斂，終場收 17,485.15 點，下跌 41.13 點 (-0.23%)，成交量再創近期新低，為 3,489 億元，三大法人合計賣超 99 億元，其中投信終結連 6 賣，買超 0.14 億元，法人成交比重 25.55%；在櫃買方面，權值股全數收黑，櫃買指數大跌 2.3%，三大法人同賣，合計賣超 43.15 億元。

<類股動向>

在權值股方面，IC 設計龍頭聯發科早盤帶領大盤下挫，一度下跌逾 2%，聯電、鴻海、台達電、台塑等今日也都普遍遭賣單調節，權值股中僅靠台積電、航運、鋼鐵及金融勉力撐盤，今日也可觀察到，近期強勢的電子族群如 MCU、MOSFET、ABF 載板、面板、IC 設計及封測等，今日都大幅回檔，其中 IC 設計及 MOSFET 更是重災區，至於在航運方面，今日一樣漲跌幅介於 3% 以內，較為特別的是長榮航及華航雙雙強攻漲停，而鋼鐵方面今日則是開高走低，普遍留長上影線，以下將分別解析各類股後續發展。

<航運>

在航運方面，長榮 (2603-TW) 於上周五公布第二季合併稅後淨利，420.57 億元，Q2 EPS 7.98 元，上半年合計賺 15.03 元，並且宣布將斥資逾 1.59 億美元購入新船與貨櫃，長榮目前運力為全球第 7，總運能達 138.5 萬 TEU，船隊數量達 202 艘船，包含 116 艘自有船及 86 艘租船，新購入的運力下半年可望兌現。以長榮的上半年盈餘來看，全年獲利保守估計可達 30 元以上，至於可否達到 35 元，以及明年 40 元支牧飆，則還需觀望，以我的觀點，長榮第二季獲利 7.98 元，其實是稍嫌不足的，對於航運的後市我是保守看待。

<鋼鐵>

在鋼鐵類股，今日龍頭股中鋼反映獲利創高，帶頭上漲 4.46%，此外，盤前也傳出中國擬再針對鋼鐵出口課稅 10~25%，以及不鏽鋼相關利多，激勵鋼鐵股走揚，中鴻、中鋼構、聚亨、東和鋼鐵、千興、運錩、威致等，漲勢都相當凌厲，。

<面板>

在面板族群方面，近期多空交雜，先前我有提到，除了面板報價外，面板首要關注的是驅動 IC 的供需是否仍然吃緊，根據法人今日最新報告指出，儘管電視與 Chromebook 出貨量下滑，不過，隨著電視尺寸升級，加上 Chromebook 需求轉向商用筆電，驅動 IC 供需仍吃緊，以此篇報告即可明白，為何在面板三虎中，今日只有彩晶下跌，並且大跌 4.84%，彩晶主要是以小尺寸為主，在小尺寸面板報價反轉向下以及需求轉向大尺寸面板的情況下，未來我會重點關注友達及群創的走勢。



<MCU>

在 MCU 族群，首先關注的是指標股新唐，新唐今日下挫 7.67%，跌破所有短期均線，但是整體來看，其實都還在盤整區間內，以新唐第二季 2.36 元的獲利，以及 6 月單月 EPS1.55 元的獲利表現，其實股價拉回都可多加留意。

在 5 月中傳產氣勢正旺的時候，我就提前告知各位朋友 6 月電子即將大軋空，現在季報及 7 月營收陸續公布，電子股卻不斷遭到大盤壓回，下半年是電子傳統旺季，有許多題材還靜待發酵，真正績優的個股是藏也藏不住的，先前我不斷提及的健和興、臺慶科、南亞科等，今日都逆勢上漲，至於晶豪科、精材、友達、台表科等我還是持續看好，更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看。

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