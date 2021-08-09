全球車廠加速電動車研發 相關個股再度風生水起？

萬寶投顧陳子榕指出，美國最新非農就業報告出爐，7 月就業人口數上升、失業率下降，兩者都優於市場預期，當然市場又將關注聯準會決策動向，雖然聯準會沒有直接表態，但內部成員頻頻出來喊話，預估聯準會極有可能在今年開始縮減購債規模，最快 2022 年底升息。

縮減 QE 是遲早的事，市場也一直在調適，週五 (8/6) 道瓊、標普再創新高，沒有像之前市場預期經濟數據好轉而重摔，但美元指數卻在盤中應聲大漲直衝 92.84，美國 10 年期公債殖利率也回升至 1.3％，為近一個月來的高點，接下來新台幣匯率和外資動向將更牽動台股多空走勢。

後疫情時代新科技已成為各國競逐的灘頭堡，美國拜登總統除了透過基礎建設提振經濟，也企圖用電動車政策搶占市場主導權，拜登政府除了投入 1,740 億美元補助電動車計畫，最近持續施壓美國車廠，要求在 2030 年電動車銷售比重達 5 成，汽車業者勢必得在電動車布局上再加快腳步。

根據 IEA 的資料，全球四輪電動車總量 2020 年共有 1,100 萬輛，但是到 2030 年將成長到 1.45 億輛，足足有 13 倍之多，榮景無限，除了政策支持，所有汽車業者也卯足全力搶攻，光是美國汽車業者對電動車的投資預估 2025 年前就高達 3,300 億美元，若再加計歐洲、中國大陸、日、韓等國的電動車投資，可以想見相關族群個股業績展望生機盎然。

電動車電池大廠康普 (4739-TW) 受惠正極材料需求與價格上漲，第二季營收 18.25 億元，三率三升，單季 EPS 達 1.14 元，較去年同期成長 28.5 倍。康普年底前產能稼動率維持高檔，在配合客戶需求擴產後，隨電動車市場持續暢旺，全年 EPS 上看 5 元、明年 7 元。

萬寶投顧陳子榕指出，7/6 我為大家推薦康普，股價一路從 106 元升至 162 元，大漲 56 元，漲幅 55％。請參考 7/6 < 極端氣候威脅環境 減碳產業鏈站在浪頭上？>。

網通晶片廠瑞昱 (2379-TW) 乙太網路晶片去年打入特斯拉供應鏈，7/2，我早一步在投信買進之前就推薦瑞昱，當時股價 489 元，8/6 已經創下新高 621 元，大漲 132 元，漲幅約 3 成。

驅動 IC 廠聯詠 (3034-TW) 繼驅動 IC 打入特斯拉供應鏈之後，時序控制器 T-Con 也在去年拿到特斯拉訂單。7/2 我也分享了聯詠，當時股價 492 元在底部整理，現在已經漲到 582 元，漲幅 20％。

其他相關概念股還有鴻海 (2317-TW)、雙鴻 (3324-TW)、健策 (3653-TW)、台燿 (6274-TW)、界霖 (5285-TW)、台達電 (2308-TW)、億光 (2393-TW)、盛群 (6202-TW)、玉晶光 (3406-TW)。

萬寶投顧陳子榕指出，雖然外在投資環境變化多端，但台股基本面相當穩固，上半年上市櫃企業獲利合計上看 1.85 兆元，有機會刷下新高，而我也會持續追蹤籌碼金流，幫助大家在上下擺盪的股海中找到安定的投資方向。

順德 (2351-TW) 受惠車用、工業、消費三大產品線快速成長，順德上半年營收 52.17 億元，EPS 2.25 元，超越去年全年 1.92 元；順德主要客戶群包括英飛凌、STM 等國際整合元件大廠，佔公司電子營收比約 7 成，近期德國水患嚴重，國際 IDM 廠轉單順德，加速 IGBT 載板及材料認證，順德營運將如虎添翼。順德全年營收可望重返百億元大關，估全年 EPS 5 元。

牧德 (3563-TW) 為 AOI 設備廠，上半年營收 14.03 億元，年增 3％，毛利率 61.72％，上半年 EPS 9.03 元，預料仍是同業之冠；下半年進入電子傳統旺季，軟板、載板、HDI 需求同步升溫，牧德配合客戶開發的高精密檢測設備亦通過認證，下半年營運將大幅提升；牧德股價近日突破所有均線，投信連四日買超 520 張。

晶焱 (6411-TW) 為靜電防護晶片 (ESD) 廠，上半年營收 19.04 億元創同期新高，年增 37.1％，EPS 3.94 元；晶焱成功切入 HDMI 2.1 供應鏈，隨奧運高畫質轉播及新遊戲機 PS 5、Xbox 規格升級，下半年將帶動 HDMI 2.1 新線材需求潮；晶焱同時衝刺電動車及車用市場，卡位高速傳輸 PCle Gen4 規格商機，營運步步高升，投信 7 月底以來買超 926 張。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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