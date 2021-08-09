台達電7月營收263.77億元 寫同期新高

電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 今 (9) 日公告 7 月營收，達 263.77 億元，月增 0.7%、年增 2.3%；前 7 月營收 1776.32 億元，年增 16.7%，均為同期新高。

台達電 7 月在電源、被動元件等電子零組件需求強勁，加上自動化業務復甦，營收寫同期新高，以營收占比來看，電源及零組件占 60%、基礎設施應用 25%、自動化產品 15%。

台達電今日也宣布，與台汽電 (8926-TW) 旗下台汽電綠能簽訂長期綠色購電協議 (PPA)，以達成 2030 年全球所有據點 100% 使用再生電力及碳中和的目標。

根據協議，台達電將採購台汽電集團風力發電裝置量 7.2MW，每年轉供台達電使用約 1900 萬度綠電，台達電也成為 RE100 的台灣會員企業中，首家具備再生能源解決方案技術能力、同時簽訂 PPA 的企業。

台達電表示，藉由持續落實自主節能減碳、太陽能自發自用以及購買綠電或國際再生能源憑證三大策略，2020 年碳密集度與 2014 基準年相比減少 55%，目前再生能源使用比例則已達到全球據點用電約 45.7%。