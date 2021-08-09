華新7月營收144.49億元創同期次高 連六個月成長

電線電纜大廠華新 (1605-TW) 受惠原物料價格持續上揚，訂單滿載，7 月營收 144.49 億元，創同期次高，月增 1.86%、年增 62.33%，連 6 個月成長；前 7 月營收 825.03 億元，年增 33%。

華新受惠不鏽鋼與電線電纜業務需求強勁、供不應求，加上印尼鎳生鐵廠陸續投產、挹注營運，推升營收維持高檔。

展望後市，華新不鏽鋼盤價連 4 個月調漲，價量同步成長，加上中國限制出口原物料，產業供給更吃緊、價格漲幅擴大，目前訂單能見度達 1-2 個月；電線電纜事業則隨經濟復甦、基礎建設需求增，業績同樣穩定向上，預期本季營收獲利都將持續攀升。

華新印尼鎳生鐵廠第二季中開始投產，不過受印尼青山園區線電影響，單月產能從 3000 噸降至 2000 噸，預期今年 12 月後才有機會全產全銷，所幸自本月開始，持有印尼鎳生鐵廠股權將超過 9 成，下半年獲利有望增加。

華新第二季稅後純益 35.89 億元，創一年來單季新高，季增 90.6%、年增 25%，每股純益 1.05 元；上半年純益 54.71 億元，年增 83.05%，寫歷史第三高，每股純益 1.6 元。