〈華新法說〉提高印尼廠持股+原料價格高 不鏽鋼Q3獲利將翻倍

華新 (1605-TW) 今 (6) 日舉行線上法說，幕僚長潘思如表示，印尼鎳生鐵廠雖然受到電力不足影響、產能受限，不過不鏽鋼價格維持高檔，加上本月起提高持股印尼廠比重至 92%，有望帶動本季不鏽鋼獲利較第二季翻倍增、第四季穩健成長。

華新印尼鎳生鐵廠部分產線第二季中開始投產，原規劃第三季產線全數投產後，單月產能可達 3000 噸，不過印尼青山園區電力不足，單月產能降至 2000 噸，預期今年 12 月後才有機會全產全銷。

潘思如指出，雖然產能受限、成本墊高，但整體不鏽鋼價格向上成長，加上印尼鎳生鐵廠過去持股約 50%，由於其他股東有財務規劃，經多方協調後，8 月起華新持有印尼鎳生鐵廠股權攀升至 92%，下半年獲利有望擴大。

潘思如表示，不鏽鋼事業受惠銷售量與價格都有增加，自第二季開始營運顯著成長，且中國對原物料限制出口，產線供給更吃緊、價格漲幅更大，目前訂單能見度維持 1-2 個月，第三季獲利有望進一步成長，下半年營運優於上半年。

潘思如說，近期航運排成大亂，不鏽鋼、銅線纜產品庫存有動態調整，不過長期來看，庫存水位仍維持 1.5-2 個月。

線纜事業方面，潘思如表示，隨著全球大環境好轉，基礎建設蓬勃發展，線纜下半年獲利表現有望維持第二季旺季水準。