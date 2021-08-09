標普若突破這個關鍵水位 可能引發一場史詩級大軋空

華爾街隨著對 Delta 病毒的擔憂迎來新的一週，上週五大幅增長的非農就業資料帶來的積極影響可能正在消退，華爾街分析師週一 (9 日) 稱，標普 500 指數若突破這一關鍵水平，可能會引發一場與 1999 年不同的史詩級大軋空。

著名的流行病學家 Larry Brilliant 表示，鑑於世界上只有一小部分人口接種了疫苗，新冠大流行遠未結束。

Larry Brilliant 提到，除非 200 多個國家的每一個人都接種疫苗，否則仍然會有新的變種。

高盛警告，中國經濟將受到 Delta 病毒的打擊，這對油價沒有幫助，週一美股期貨價格漲跌互現，金價在亞洲市場遭遇閃電崩盤後也舉步維艱。

投行 BTIG 股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 和 Michael Chu 預測，標普 500 指數將在近期到達頂峰，但迷因股可能會引發更多的波動。

BTIG 分析師稱，財政刺激和貨幣政策措施如同用錢築起了高牆，幫助推動股市、原物料、房市和通膨，以及出乎意料的債市走勢。

他們基本假設是，隨著波動性上升，股市漲勢將在第三季暫停。然而，迷因股戲劇性的價格變動，提高了波動性上升的可能性，可能導致改變現實的例外，這只有在 1999 年末科技股泡沫接近頂峰時才出現過，指的是負實質利率、創紀錄的財政和貨幣寬鬆政策、創紀錄的保證金債務和更高的通膨趨勢。



換句話說，波動性和股市不可能同時歡快地上漲，必須有所取捨，Julian Emanuel 和 Michael Chu 特別關注標普的這個關鍵水位。

他們稱：「突破 4500 點可能會引發一場史詩級大軋空，與 1999 年末不同，不難想像，在接下來的一到兩周內，(空頭回補將讓) 股市進一步上漲 5% 以上，但若標普突破 4300 點的 50 日移動均線，然後持續維持著，那麼市場可能會走向另一條路，即下跌 10%。」