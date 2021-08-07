散戶現在夯什麼？Reddit討論度最高的十檔股票

美國遊戲經銷商 (GameStop) 軋空事件之後，美國鄉民大戰華爾街巨鱷成為一股不容忽視的力量，爾後迷因股幾經更迭，最新數據顯示，被稱為美國「散戶大本營」的線上股票交易軟體平台 Robinhood 已一躍成為鄉民的話題度最高的個股。

擁有近 1100 萬會員的 Reddit 熱門論壇 WallStreetBets 推動今年電玩零售商 GME、三葉草健康醫療公司 Clover Health、黑莓、溫蒂漢堡等迷因股價飆升，在散戶聯手拉抬股價下，放空者被迫進行回補，引發這些股票瘋狂激漲。

散戶資金追捧的操作之下，過去有幾家放空迷因股的避險基金慘賠 (圖片：AFP)

今年迄今，散戶資金追捧的操作之下，過去有幾家放空迷因股的避險基金慘賠，Melvin Capital 資金曾大虧 53%。

儘管如此，迷因股股價並非從此一帆風順，在過去的一個月裡，失去基本面支持的許多迷因股都出現了加速下跌，AMC 娛樂 (AMC-US) 和 GameStop (GME-US) 股價，皆比 6 月份高點腰斬了以上。

根據 SwaggyStocks 最新數據，下列為近期 Reddit 論壇過去 24 小時內討論度最高的十檔股票。

第一名：美國網紅股票交易軟體 Robinhood (HOOD-US) 過去 24 小時內被散戶提及次數高達 1,070 次，該股週五上漲 7.93% 至每股 55.01 美元。

美國網紅股票交易軟體 Robinhood 榮登鄉民最熱愛的個股 (圖片：AFP)

第二名：處理器大廠 AMD (AMD-US) 經散戶提及次數為 280。該股週五下跌 1.99% 至每股 110.11 美元。

第三名：美國生技公司莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 經散戶提及次數為 259。該股收跌 0.61% 至每股 413.72 美元。

第四名：雷射掃描技術開發商微視 (MVIS-US) 經散戶提及次數為 258。該股週五暴漲 12.21% 至每股 15.44 美元。

第五名：全球院線龍頭 AMC (AMC-US) 經散戶提及次數為 251。該股週五下跌 2.39% 至每股 32.70 美元。

第六名：電動汽車龍頭企業特斯拉 (TSLA-US) 散戶提及次數為 193，該股下跌 2.17% 至每股 699.10 美元。

第七名：全球雲端平台企業 Cloudfare (NET-US) 經散戶提及次數為 170。該股下跌 1.94% 至每股 118.82 美元。。

第八名：電玩零售商 GameStop (GME-US) 散戶提及次數為 153。該股週五下跌 1.10% 至每股 151.77 美元。。

第九名：太空旅企業維珍銀河 (SPCE-US) 散戶提及次數為 146。該股收紅 5.84% 至每股 33.37 美元。該公司距離 52 週高點 (62.80) 仍有一段距離。

第十名：防毒軟體公司「McAfee」散戶提及次數為 138。該股週五收紅 3.30% 至每股 30.64 美元。