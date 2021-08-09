萬海Q2獲利年增10倍 上半年賺逾1.5個股本

貨櫃航商業者營運大躍進，長榮 (2603-TW) 連續 2 季每股純益均超過 7 元，萬海 (2615-TW) 今 (9) 日董事會通過第二季財報，稅後純益 189.95 億元，年增 1033.98%，每股純益 8.57 元，續創單季新高，累計上半年每股純益 15.19 元。

萬海第二季合併營收 480.17 億元，年增 195.25%，營業毛利 246.8 億元，年增 829.76%，毛利率 51.4%，年增 35.08 個百分點，營業利益 228.35 億元，年增 1279.88%，營益率 47.56%，年增 37.38 個百分點，稅後純益 189.95 億元，年增 1033.98%，每股純益 8.57 元。

萬海上半年合併營收達 866.33 億元，年增 152.79%，營業毛利 438.27 億元，年增 913.14%，毛利率 50.59%，年增 37.97 個百分點，營業利益 404.33 億元，年增 1685.54%，營益率 46.67%，年增 40.06 個百分點，稅後純益 336.87 億元，年增 1815.92%，每股純益 15.19 元。

萬海指出，為因應營運需求，將再斥約 4659 萬美元 (約新台幣 13.22 億元) 取得共 5570 只貨櫃使用權，平均單價約 7000-15000 美元，依貨櫃類型、期數而異。

不過，有法人提醒，美國終端存貨續處高度緊縮、新訂單維持擴張，但供應商交貨時間 5 月見高後已連 2 個月滑落，顯示終端需求雖強勁，不過物流問題也有好轉跡象，預料整體供應鏈瓶頸將呈緩步舒解，須留意後續拉貨力道將不若先前強勁。

從供給來看，法人說明，運輸鏈主要瓶頸仍為港口貨櫃處理周轉率，觀察美國最新的 7 月運輸倉儲業就業人數，相對疫情前缺口回升，且回升速度大幅優於整體服務業，隨著目前多個州政府提前取消聯邦失業補助，預料運輸倉儲的就業將維持走升的態勢，運價能否再出現明顯漲幅有待觀察。