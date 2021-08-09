外資期現貨不同調 逆勢買超中鋼近5萬張

三大法今 (9) 日賣超台股 99 億元，其中外資現貨賣超 73.53 億元，但台指期回補 2030 口多單，淨空單降至 2.63 萬口；現股方面，外資大賣貨櫃海運三雄 3.3 萬張，逆勢加碼中鋼 4.98 萬張。

外資今日買超較為分散，最多的是中鋼 4.98 萬股，旗下中鴻也有 3564 張，還有中石化 1.45 萬張，台玻 4457 張等傳產股；電子股方面，外資買超友達 1.14 萬張最多，較多的則有 IC 設計鈺創 6651 張、凌陽 4238 張，以及聯電 5176 張，光磊 4769 張等。

外資賣超方面，賣超貨櫃海運三雄 2.23 萬張、萬海及陽明各約 5500 張，也賣超四維航 5535 張；其餘傳產股則有台泥 9293 張、集盛 9052 張；電子股則以面板股彩晶 2.2 萬張及群創 1.93 萬張較多，還有宏碁 9593 張、緯創 4967 張。

投信買超來看，除了聯電 4053 張以及中鋼跟外資買超相同外，較多的還有開發金 4603 張、明基材以及長榮各 1700 張，京元電子 1499 張；投信賣超則多集中在電子股，以友達 4003 張最多，賣超逾千張則有佳凌、中美晶、漢磊等個股。