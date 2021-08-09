瑞昱董事長葉南宏正式交棒 執行長邱順建接任

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (9) 日召開股東會，晚間公告董事長葉南宏因任期屆滿退休，僅擔任董事一職，董事長則由日前升任執行長的邱順建接任，啟動世代交替。

瑞昱半導體創辦人葉佳紋、榮譽董事長葉博任以及甫退休的前董事長葉南宏，為台灣科技公司中少見的兄弟檔，此次隨著葉南宏交棒，也象徵兄弟三人正式退居幕後。

瑞昱自 1987 年創立，歷經三兄弟打拚，每年營運穩定成長，更憑藉螃蟹卡擊退博通 (Broadcom)、邁威爾 (Marvell) 等大廠，去年已是全球第 11 大 IC 設計廠，也是台灣三大 IC 設計公司之一，以今日收盤價計算，市值已接近 3000 億元。

瑞昱今日全面改選董事，從原先的 6 席董事、3 席獨董，變更為 7 席董事、3 席獨董，其中，本屆新增的 1 席董事由新任總經理顏光裕出任，其餘名單與上屆相同，包括前任董事長葉南宏、榮譽董事長葉博任、董事長邱順建、財務長陳國忠、營運長黃湧芳、董事倪淑卿。

獨立董事方面，除了現任易遊網董事長陳甫彥續任外，其餘 2 名皆為新面孔，包括彰信聯合律師事務所律師蔡調彰、德捷投資副總羅俊拔。