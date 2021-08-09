【永豐期貨】電子無力拖累 金傳撐盤台股小跌

期貨走勢

台指期週一下跌 33 點至 17406 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 79.15 點，電子期逆價差擴至 - 3.67 點，金融期逆價差擴至 - 20.66 點。現貨部分，三大法人賣超 99.03 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 926 口至 - 11355 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 2065 口至 - 26348 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 287 口至 - 17326 口。

上週公佈 7 月非農新增就業逾 94 萬人，創近 1 年新高，失業率降至 5.4%，為去年疫情爆發以來新低，雙雙優於市場預期，道瓊上漲 0.41%，標普 500 上漲 0.17%，那指下跌 0.4%，費半下跌 0.36%。台股今天早盤開低指數多呈現弱勢震盪，盤中一度下探 17350.15 點，所幸金融及傳產較為撐盤，使跌幅收斂，終場加權指數下跌 0.23%，收 17485.15 點。權值股來看，雖然台積電尾盤翻紅，上漲 0.68%，收 595 元，但其餘大型電子股弱勢，聯電下跌 0.32%，收 61.9 元，鴻海則下跌 0.44%，收 112 元，而今天航運及鋼鐵股較為強勢，中國傳出有意針對出口鋼品加徵關稅，另外中國為了防疫，傳出限制歐美線所有貨運航班，台股在回測季線，獲得強勁支撐後展開反彈走勢，不過，近期成交量縮減，難以挑戰 17700 點關卡，若本週進一步站上 17700 點，配合量能才有機會持續彈升。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17800 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.25 降至 1.2。VIX 指數上漲 1.3 至 21.31。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)

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