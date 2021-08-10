〈貴金屬盤後〉亞洲交易閃崩 黃金跌逾2% 觸及3月來最低谷

週一 (9 日) 交易，黃金期貨價格收在 3 月以來最低價，亞洲交易時段，黃金跌幅甚至超過 5%。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 36.60 美元或 2.1%，收每盎司 1726.50 美元，觸及 3 月 31 日以來最低收盤價，但盤中曾達 1672.80 美元，根據 FactSet，此為 6 月左右以來最低盤中價 。

週一金價大跌是延續上週五大跌 2.5%，且上週創 6 月 18 日止當週以降最大單週跌幅。上週四黃金下挫 4.6% 之多。

今日的跌勢沒有明顯的催化劑，但策略師和其他市場參與者認為，亞洲交易時間大跌歸因於低成交量，以及上週五美國非農就業數據高於預期後，貴金屬前景持續令人擔憂。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 日報指出，黃金隔夜閃崩結合兩大因素，一則是亞洲趕著押注其 Fed 縮表，以及亞洲經濟放緩的擔憂加劇，大宗商品暴跌。

中國對抗 Delta 變種病毒的新防疫措施應該有助於支撐黃金走勢，但也可能會加劇對中國經濟健康狀況的擔憂。

中國為黃金和其他大宗商品最大買家之一。中國已加大了控制疫情的力度，北京衛生當局上週取消了 8 月份的所有大型展覽和活動。

Moya 還表示，由於日本和新加坡假期，亞洲時段交易清淡，可能也是導致週一大宗商品波動的原因。

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