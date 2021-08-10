黃金跌跌不休有抄底訊號？分析師：市場還沒極度悲觀

黃金上周一度暴跌 100 美元引發市場緊張，Hulbert Ratings service 創辦人、Marketwatch 專欄作家 Mark Hulbert 認為目前仍未出現買點，且整體而言在投資標的選擇上，標普 500 指數表現長期仍優於黃金。

Mark Hulbert 表示，儘管上周黃金下挫使市場交易變得更為謹慎，但目前黃金市場情緒仍未完全悲觀。Hulbert 說，從赫爾伯特黃金情緒指數 (HGNSI) 發現，該指數為 -4.8%，尚未進入極度悲觀區間，意味著黃金還未出現示合的買進點。

如下圖所示，6 月下旬該指數曾短暫下跌至 -10% ，進入極度悲觀區域。不過，Hulbert 認為，最可能發生持續性反彈應在該指數停滯於該區間之際。

金礦股 ETF 與走勢圖 (圖: Marketwatch)

Hulbert 表示，今年 2 、3 月便是一例，該指數在極悲觀區域停滯約一個多月，隨後上漲超過 13%，VanEck 金礦股 ETF 上漲逾 22%。相比之下，6 月底至 7 月初的反彈金價和黃金礦業股的漲幅均未超過 4%。

不過，Hulbert 認為，投資股市表現仍優於黃金，自金融體系脫離金本位制以來，黃金過去 50 年年化報酬率為 8.1%，相比之下，標普 500 指數同期年化報酬率為 11.2%。