參議院基建案即將過關 民主黨再接再厲提十年3.5兆美元預算

美國參議院兩黨小組提出的基礎建設法案，最終投票結果可能最快周一、最晚不遲於周二就會出爐，外界預料幾乎篤定過關，不過議員已經把目光轉向更長遠未來，周一 (9 日) 提出 3.5 兆美元預算架構，以 10 年時間實現總統拜登的願景。

基建計畫資金主要用在傳統的道路、橋樑、隧道、公共水運輸和電力等項目。民主黨參議員提出的 3.5 兆美元預算則聚焦「人文基建」，包括拜登多項優先施政項目，如醫療保險、兒童照護、免費社大、公共住宅、氣候變遷，財源可能是課徵富人稅和提高企業稅。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 說：「預算案的核心是恢復 21 世紀中產階級，讓更多美國人有機會到達這裡。」

周一公布的預算框架包括幾個大項目、不具約束力的預估金額，將在未來幾個月磋商細節。舒默在致參院委員會的信中表示，9 月 15 日之前可以提交有關調解程序的立法草案。

目前國會還有很多立法之外需要趕快解決的問題，最大障礙是提高舉債上限，但這可能遭到共和黨反對。美國財長葉倫周一再度呼籲國會提高債限。

美國國會預算辦公室 (CBO) 上周表示，1.2 兆美元基建法案 (包含 5500 億美元新增支出) 將使未來 10 年赤字增加 2560 億美元。

提高債限的政治阻礙龐大，民主黨需要黨內 48 名議員和 2 名無黨籍議員支持，但兩名參議員 Joe Manchin 和 Krysten Sinema 拒絕表態是否支持。此外，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 曾表示，除非參議院通過人文基建和加稅案，否則不會讓 1.2 兆美元基建案在眾議院交付表決。

Fundstrat Global Advisors 政策策略師 Tom Block 說：「人們普遍預測，舒默將需要與參議院預算委員會主席桑德斯 (Bernie Sanders) 合作，以贏得民主黨溫和派支持。這個過程可能需要幾個月時間，而且目前參議院基建案面臨很大壓力，不清楚議長是否會推動眾院表決。」