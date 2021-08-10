【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週一 (8/9) 美國恐慌指數 VIX 小漲逾 3%，油價觸及 11 週低點，金價閃崩，美債殖利率走升，四大指數僅那斯達克指數收紅，由特斯拉領漲那指，道瓊、標普則自上週五攀升至創歷史新高點位後雙雙回落，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅區間位於 - 0.36% 至 0.16%。

2. 台股早盤開低走低，盤中買盤支撐力道湧現，尾盤跌幅收斂並收長下引線，終場指數下跌 41.13 點，跌幅 0.23%，收在 17,485.15 點，成交金額為 3,514.04 億元。三大法人合計賣超 99 億元：外資賣超 73.52 億元、投信買超 0.14 億元、自營商賣超 25.62 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，後市價量不宜背離，方有望反彈。

（2）均線：指數守於 10 日線上，支撐為 17,200 點附近，壓力為 17,700 點附近。

（3）技術指標：K 值進入超買區，短期需留意回檔風險。

4. 櫃買指數跌破短天期均線，尾盤收在 217.34 點，下跌 2.30%，支撐為 210 點附近，壓力為 221 點附近。

5. 觀盤重點：台股昨日 (8/9) 盤面資金聚焦於原物料、航空等類股，顯示傳產股相對較為強勢，而中小型電子股則多處震盪格局，因資金輪動速度較快，操作上需適度分散，不宜單股追高重壓，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意航空、原物料、自行車、隱形眼鏡、高爾夫球、金融等族群。

6.CMOS 影像感測器（CIS）封測廠 6271 同欣電受惠於智慧型手機及車用電子 CIS 元件封測訂單需求強勁，推升 7 月合併營收達 12.44 億元，年增 36.5％，創下單月營收歷史新高。同欣電第三季進入接單旺季，車用 CIS 封測接單大幅成長，對下半年營運持續抱持樂觀看法。

7.5469 瀚宇博 7 月營收 48.21 億元，月增 8.52％，年增 22％，創單月歷史新高。目前第三季需求穩健升溫，包括消費性電子、筆電、伺服器 / 網通等，加上下半年節慶檔期的拉貨動能會逐漸顯現及解封後的消費力道值得期待，帶動下半年營運展望佳。

8.2002 中鋼受惠於大陸相繼取消熱軋、泛冷軋鋼品出口退稅 13％，加上近期傳出將加收鋼品出口關稅，在大陸減產外銷量下，不僅有助於全球鋼市秩序和鋼價穩定，且隨著整體供給面的減少與鋼價獲得支撐，中鋼將成為最大受惠鋼廠。

