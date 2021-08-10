【新光證券】盤前分析   

◆盤勢分析

台灣股市:

上週五美科技股走弱，費半指數收低，加上國外新冠疫情惡化，拖累 9 日台股開低，類股跌多漲少，盤中一度大跌 176 點，好在航空股傳調漲台灣至中國各航點運價，漲幅上看三成；中國暫停歐美線貨運航班過夜，恐造成供給緊張，航空股可望受惠；傳中國擬再針對鋼鐵出口課稅 10~25%；消息帶動航空及鋼鐵股大漲，配合逢低買盤介入百貨、晶圓雙雄及金融股，指數縮小跌幅，令大盤守穩十日均線，終場加權指數收在 17485.15 點，跌 41.13 點或 0.23%，成交額 3524.02 億元。OTC 指數收在 217.34 點，跌 5.11 點或 2.3%，成交額 824.13 億元。



9 日台股日線連三黑，滑落 17500 點關卡，日量雖減少逾 12%，不過日線留長下影線，指數連跌三天後有機會迎來反彈空間。籌碼方面，投信終止連六日賣超，外資及自營商則連二日賣超，其中外資台指期及台指選擇權出現空單減少情形。由於日前當沖風氣太過盛行，主管機關祭出降溫措施，增訂當沖警示制度，8 月 27 日起，個股當沖比逾六成將列警示股；此外，傳財政部傾向現股當沖交易稅減半徵收政策，不再延長，上述消息打擊市場信心，使得量能大幅萎縮，增加反彈難度，預期台股近日將於五日線至月線間整理，選股留意上半年財報表現佳、低本益比個股波段操作。