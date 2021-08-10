日、美招攬設廠強化半導體供應鏈 蔡英文：對台灣有利

總統蔡英文日前以視訊方式接受日本《文藝春秋》月刊專訪，談及台灣半導體產業競爭力高，蔡英文歸功二大因素，包括高度成熟的產業聚落及獨特商業模式。對於日、美積極招攬台企設廠強化供應鏈，蔡英文也樂見其成，強調這對台灣有利，雙方優勢結合，想必能讓生產、研發技術更加精進。

提問人船橋洋談及美國欲將供應鏈與中國經濟進行脫鉤，蔡英文回應，台灣也採取不應將生產據點與市場過度依賴中國的立場，雖然許多企業在中國有生產據點，但今後要讓貿易夥伴與投資地點更多元化布局，除日美外，與東協、澳洲、紐西蘭、印度等，都希望建立起貿易與投資關係。

對於近年台灣在高科技有令人驚豔的成長，成功的因素為何？蔡總統指出，2016 年以前，台灣陷入經濟成長停滯的困境，因此，當時提出「5 加 2 產業創新計劃」，目標是開創與培育綠能、生醫等 7 個產業。這 5 年來經過政府的努力，相信已提升台灣在世界供應鏈的重要性。

蔡英文說明，台灣的半導體產業競爭力高，有二大因素。首先，因為形成了高度成熟的產業聚落，對研究開發到生產、製造等各方面有著非常高效率的支援體制。

第二項因素為台灣半導體產業獨特的商業模式。台灣半導體生產集中於晶圓代工，得以藉此迴避與其他企業的競爭關係，因為專注於晶圓代工的半導體生產，並非是垂直整合的企業型態，並不會面臨過度競爭，同時也可與其他企業構築相互的合作關係。

蔡英文表示，日本、美國積極招攬半導體製造工廠，對台灣也有很大的利益。譬如日本在半導體製造裝置及材料等特定領域具有台灣所未有之優勢，另外美國在生產領域也有非常高的技術力。台企所具有的優勢如能與日本的強項及美國的優勢相結合，得以彼此扮演互補而發展的角色，生產技術、研究開發想必能更精進。

船橋洋問及，台積電 (2330-TW) 已成為世界指標級的企業，對於全球化時代產業政策的難處，有何解決方案？蔡英文表示，半導體產業長期與政府建構良好的緊密關係，同時也很重視企業的社會責任，像是台積電之前簽訂許多購買綠電的契約，對政府所推動的環保政策予以強力支持。

蔡英文說，事實上，台灣政府現在依然是台積電的重要股東，雖然政府對台積電的經營有很大的影響力，但對於該公司的決策予以最大的尊重。因為官民建立起彼此尊重、相互合作的關係，才得以成就半導體產業的大發展。

針對高科技領域的人才培育，蔡英文說明，半導體產業的成長中，人才最為重要，提升數位能力、語言能力、強化國際視野，台灣政府重視這三點，積極培育人才。不過，單靠台灣提供優秀的人才非常困難，台灣半導體產業前往世界各國發展，藉由當地的人才，得設置共同的「人才庫」，盼透過推動此機制吸引當地的優秀人才，吸引至台灣。

