〈全國降二級警戒〉本土+3創新低 陳時中：疫情控制得不錯

國內今 (10) 日新增 3 例 COVID-19 本土及 5 例境外移入，指揮中心指揮官陳時中表示，3 例都分布在新北，北市成功清零，疫情控制得還不錯。不過，目前疫苗接種人口涵蓋率來到 37.11%，成長速度明顯減緩，陳時中坦言，疫苗到貨量少，「現在很告急」。

陳時中表示，今天新增的 3 例本土，均分布在新北市，其中 1 例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，有 1 例關聯不明，將持續進行疫調，釐清感染源。這也是相關縣市別確診最少的一次，病例關聯都能即時掌握，疫情控制得還不錯。

截至 8 月 9 日為止，全台累計接種 922 萬 8263 人次，AstraZeneca 接種 615 萬 8300 人次，莫德納接種 306 萬 9963 人次，接種人口涵蓋率 7.11%，劑次人口比 39.32 (劑 / 每百人)，成長速度恐陷入停滯。

國際疫苗到貨量少，陳時中坦言「現在很告急」，因為要打疫苗的人比供應的還多，目前正積極與相關廠商聯繫，希望到貨越早越好，是我們努力方向。

陳時中進一步指出，Delta 變種病毒肆虐，部分國家準備打第三劑，導致大家都進入互相採購的壓力，直言疫苗供應短缺是全世界的情況。

此外，國產疫苗廠高端昨天表示，將提前於年底前交貨，陳時中則表示，與高端的合約中，本來就是要求 COVID-19 疫苗須於年底前完成交貨，對於提前的說法，可能要再跟廠商進一步詢問。