滙豐銀與Gogoro簽署綠色貸款 首創企金消金一條龍服務

滙豐 (台灣) 銀行宣布與 Gogoro 簽署綠色貸款，預計在 2030 年前至少提供 7500 億美元作為永續融資的一部分，這也是銀行首度結合企金與消金的一條龍融資服務。

滙豐 (台灣) 銀行表示，本次 Gogoro 的企業綠色融資項目首度跨足消金業務，滙豐集團承諾在 2030 年前提供至少 7500 億美元永續融資的一部分，但也需要經過滙豐亞太永續貸款委員會信用審核和融資管理程序。

而為鼓勵民眾選購電動機車，今年底前購買 Gogoro 任一車款，即可享開辦費最低 0 元限時優惠，繳款期限最長 84 期，滙豐 (台灣) 銀行指出，希望透過企金搭配消金的一條龍綠色服務模式發揮雙引擎綜效。

滙豐 (台灣) 銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，綠色發展離不開綠色金融的支持，近年來各國致力發展以永續價值為主軸的經濟活動, 因此綠色金 \ 融的重要性與日俱增, 而「綠色貸款」是綠色金融的其一產物。

睿能創意股份有限公司財務長 Bruce Aitken 強調，這筆綠色貸款代表滙豐台灣認可 Gogoro 的永續發展目標，以協公司在業務項目中繼續爲消費者和社會帶來更長遠的價值。

滙豐台灣說明，相較於永續發展表現連結貸款，綠色貸款著重於「專款專用」，意即專門為新增或現有的綠色項目提供融資，必須符合國際資本市場協會 (Loan Market Association) 的綠色貸款原則 (Green Loans Principles)。