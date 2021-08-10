台積電7月營收1245億元 月減16% 仍寫歷年同期新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 1245.58 億元，月減 16.1%，年增 17.5%，為歷年同期新高；前 7 月累計營收 8591.13 億元，年增 18.1%。法人指出，6 月營收衝上新高，基期較高，預估 8、9 月在大客戶蘋果 A15 處理器放量生產下，營收可望向上成長。

台積電財測預估，第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，將續創高，毛利率估 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%。

台積電指出，第三季受惠 5 奈米、7 奈米等先進製程應用驅動，四大平台包括智慧型手機、高效運算、物聯網與車用需求驅動，營收可望成長超過 10%；並二度上調對半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工產值成長預估，預期將分別成長 17%、20%，台積電則維持美元營收成長 2 成以上。

台積電南科晶圓十八廠上月底傳因廠商供應氣體疑受汙染，影響 5 奈米產線，外界一度憂心是否會影響蘋果 iPhone 新機出貨進度，不過，台積電強調對營運未造成顯著影響，也不影響客戶產品交期。

近期也傳出，英特爾 (INTC-US) 將搶在蘋果之前，率先採用台積電 3 奈米製程，生產繪圖晶片與伺服器處理器，預計明年第二季開始投片，7 月放量生產。

台積電先前多次強調，與英特爾是長期夥伴關係，會確保其在創新應用上，使用到台積電的先進製程技術；總裁魏哲家也說，3 奈米開發進度良好，且相較 5 奈米，量產首年會有更多新品設計定案 (Tape-Out)。