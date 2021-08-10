再測季線 「明燈」出線

指數週二開低走低，指數再度回測季線。縮量整理不耐久盤的賣壓加上籌碼凌亂拖累信心，中小型股全面壓低下跌，題材紛亂，資金潰散，但在指數回測季線後，資金找到方向，IC 設計形成一大主流：缺貨漲價題材的利基型記憶體晶豪科 (3006-TW)、控制 IC 點序 (6485-TW)、Wifi6 晶片飆漲 5 倍消息的亞信 (3169-TW) 還有 LED 驅動 IC 的聚積 (3527-TW)、面板驅動 IC 的矽創 (8016-TW) 清一色反彈收腳，共同特色是 7 月營收創新高，獲利大幅成長，在半導體晶圓代工產能緊缺下，這些 IC 設計未來持續有缺貨漲價營收成長動能強勁的題材，利多會漲會反應，形成下一波主流。

不同於電子股利多有反應，航運股的上半年獲利驚人卻不漲，萬海上半年獲利 15.19 元股價不漲反跌，台驊投控上半年獲利 16.75 元，股價開高走低，市場反應兩極代表透支漲幅籌碼凌亂，未來航運股回歸股價淨值比的評價方式，操作上持續看在季線到月線之間整理，追高不宜，殺低不必，逢反彈再來調整換股是比較安全的策略。

整體盤面內容不好但是指數受控，控盤者有意在進行養空殺短多，這是最難操作的一段：縮量整理、財報利多不漲、資金撤退、市場信心疲軟、融券開始增加，當下操作策略可採取：1. 利多噴出放量獲利出；2 利空縮量不跌佈局。用耐心和時間換取獲利。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險