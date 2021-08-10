智擎胰臟癌新藥亞太布局有成 今年權利金收入將超越去年

智擎 (4162-TW) 今 (10) 日召開線上法說，總經理王宏仁表示，旗下胰腺癌新藥安能得(ONIVYDE)，隨著日本市場布局有成，銷售量逐步增加，且韓國自本月開始納入健保給付，預期今年權利金收入有望超越去年的 2.72 億元。

智擎將安能得授權給歐洲公司 Ipsen，再轉給日本公司代銷售，去年取得日本上市許可、展開銷售，推升智擎今年上半年授權金收入達 1.61 億元，智擎看好日本對胰臟癌用藥需求高，加上安能得獲得韓國健保給付，出貨量看增。

王宏仁表示，安能得委由 Ipsen 申請中國藥證，已完成所有送件程序，待當地主管機關通知，原預期今年 6 月有望取得藥證，不過推測中國藥證審查程序複雜，審核時間可能延遲至年底。

新藥研發進度方面，智擎與 Ipsen 擴大安能得適應症，包括胰臟癌一線治療與小細胞肺癌二線治療，王宏仁說，胰臟癌一線治療進度較快，其三期臨床試驗已完成收案，若數據結果正向，雙方將進一步討論市場布局。

另外，智擎開發中新藥 PEP07 在臨床前的試驗，已看到初步結果，包括抑制腫瘤擴大以及有機會治療腦癌，目標明年中進入人體臨床試驗。王宏仁補充，目前手上有超過 20 項新專案正在評估中，初步以能與新藥 PEP07 搭配的藥物為主，預計今年下半年有機會引進研發。

智擎第二季稅後純益 1.65 億元，季增 117.1%、年增 1078%，每股純益 1.14 元；上半年稅後純益 2.41 億元，年增 282.5%，每股純益 1.66 元。