疫情趨緩 富邦媒、網家7月營收月減逾7% 仍創同期新高

國內二大電商平台今 (10) 日公布 7 月合併營收均創同期新高，富邦媒 (8454-TW) 達 71.73 億元，月減 13.85%，年增 39.58%，網家 (8044-TW) 為 39.75 億元，月減 7.27%，年增 15.28%；不過隨著疫情趨緩，營收皆較 6 月下滑。

累計前 7 月，富邦媒合併營收達 477.93 億元，年增 32.47%，已超越去年前三季；而網家合併營收達 271.98 億元，年增 11.37%。

富邦媒旗下 momo 網路購物 7 月業績占比達 94.2%，營運年增 43.4%，維持高成長，其中，行動購物在網購業績占比約達 76%。

富邦媒表示，除了規模經濟效益持續顯現，不重複有購會員年增 32%，同時，購買頻次、客單價年增持續成長和回購週期變短，均顯示 momo 會員黏著度提升，各類產品中以居家生活、美妝保建和 3C 家電成長幅度較高。

網家則指出，7 月營收動能來自旗下 PChome 24h 購物於季節家電銷售和暑期商機發酵，其中，電風扇、冷氣空調、洗 / 乾衣機等季節性暢銷商品月增 1 倍，隨著各大手機和電腦原廠陸續補足庫存並推新品，適逢暑假來臨，手機、電玩、電腦主機和週邊的銷售未有放緩。

進入 8 月後，富邦媒看好父親節、情人節、中元節三大節慶輪番承接買氣，尤其中元節普渡採買熱潮進入白熱化階段，活動自 7 月中開跑至今食品銷售已年增逾 50%，即便處於相對淡季，整體營運規模仍持續擴大中。

網家則指出，PChome 24h 購物已連 3 年舉辧自創的心禮節檔期活動，集結七夕、父親節與中元節消費檔期，今年更加碼邀請眾多知名藝人直播帶貨，跨平台同步播出，在父親節檔期已衝出流量和業績，隨著 Android 陣營二大品牌小米和三星先後於今明兩日發布年度新機，可望在 8 月底、9 月帶動新一波購買新機和換機熱潮。