網購行為調查 蝦皮使用率居冠、PChome單筆消費金額最高

點數平台 UUPON 今 (20) 日發布《網路購物消費行為調查》，在全台電商平台消費者大評比下，蝦皮購物使用率穩居寶座，富邦媒 (8454-TW)momo 購物、網家 (8044-TW)PChome 緊追在後，若消費含金量來看，PChome 單比消費破萬比例和消費者平均單筆消費金額均獨占鰲頭，反映以 3C 為主要銷售品類的定位。

據經濟部統計，去年台灣全年網路銷售額為 3,418 億元，年增近 20%，資策會產業情報研究所 (MIC) 近日更發布，有 52.9% 的台灣消費者，已將購物習慣改為線上線下頻率各半。

UUPON 調查發現，蝦皮購物的使用率穩居寶座，不過， 以消費含金量來看，PChome 居冠，其中，PChome 在商品運送方式、運送時間、退換貨方式等售後服務，讓消費者有感。

而 momo 購物由於服務功能多元獲消費者認同，包括搜尋篩選方式、退換貨方式、付款方式等項目都被囊括，尤其在保健及醫療用品類別上的購買占比最高。

UUPON 調查數據顯示，蝦皮購物有效緊抓年輕族群，特別是吸引 20-29 歲族群使用，推估蝦皮購物是仰賴低價多選擇策略。

另一方面，儘管電商平台網購戰廝殺，慶典式促銷手法多元，不過，消費者真正感興趣的還是最基本的價格優惠，UUPON 調查，高達 93% 消費者認為，若是電商平台祭出「免運費」優惠，會因此提升購買意願。

UUPON 此次《網路購物消費行為調查》市調邀請全台超過 3000 位民眾訪查，受訪者居住地遍及全台，年齡層普及為 19 歲以下至 70 歲以上。