百萬LV極致奢華自行車

擁有 LV 限量包、華服、行李箱、要價上萬的口罩、露營帳篷、啞鈴、疊疊樂、排球… 都已經不稀奇了！有鑑於全球自行車大熱銷、供不應求，時尚品牌龍頭 LV 秉持「旅行探索」的品牌精神，將觸角延伸至自行車，與法國百年自行車手工品牌 Maison TAMBOITE Paris 合作，打造 4 款令人驚豔的頂級奢華自行車（熱情紅、低調灰、靚寶藍以及萊姆黃），每輛要價新台幣 96 萬元，讓自行車工藝美到一個新境界。

與 LV 合作的 Maison TAMBOITE Paris，創立於 1912 年，以精湛的手工造車工藝聞名，這 4 款百萬名車採用金屬車架，經過拉伸與輕量化的琺瑯與鍍鉻鋼，增加車子的剛性與騎乘穩定性，並在車架、座墊、前置物籃及後行李架以 LV 經典 Monogram 老花圖案展現，以及 Monogram 花朵圖案造型的大齒盤，加上包覆經典皮革，讓整輛車的質感與吸睛度爆棚。座墊部分有避震彈簧設計，更大大提升騎乘舒適度。

擔心百萬愛車遺失嗎？這 4 款車都配備整合式追蹤器，只要透過手機 APP 就可時時定位追蹤愛車。購買時還可在車架或座墊下方印上個人化姓名縮寫，打造專屬的 LV 極致奢華自行車！此外，在座墊下方和置物籃都有 LED 燈設計，只要開啟夜間模式，夜騎也非常安全！

你心動了嗎？全球 LV 門市都可以訂購！

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來源：《單車誌》

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