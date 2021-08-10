鹿野環鄉騎車看熱氣球

來到台東騎車，除了大家熟悉的關山自行車道之外，其實有點挑戰性的鹿野環鄉自行車道，可能更合車友們的口味。全程有 34km，里程不長不短，加上鹿野本身就是高地，沿途都有起伏，繞行全鄉一圈的爬升有 314m，所以是有一定難度的，但又不會困難到讓人騎不完，算是蠻老少咸宜的路線。不過若是帶小朋友來騎車，可能會想要更輕鬆一點，那也可以只騎精華路段，也就是龍田綠色隧道，或是武陵綠色隧道，這兩段自行車道相對平坦又涼爽，可說是親子騎乘的好選擇。

環繞鹿野的自行車

由於路線長達 34km，所以沿途經過了許多不同的地形與環境，會經過一般市區道路，也會走在堤岸邊，能看到河谷地形，也能遠眺翠綠的山巒田野。如果體力還可以，也能騎上鹿野高台，尤其是在每年 6-8 月的熱氣球嘉年華期間，起個大早騎單車上高台，不只天氣比較涼爽，還能避開壅塞的車流，輕鬆卡個好位子欣賞熱氣球。路線其中的龍田一帶是經典路線，有長達 1.2km 的龍田綠色隧道，近年來有租車業者推出躺馬路看風景的遊程，加上多次舉辦「千人躺馬路活動」而聞名；旁邊還有鹿野神社與日式移民村的六棟日式房舍，不妨騎車去找找看，這些房舍究竟散落在龍田的哪些角落呢？

懷舊的和平中興班哨營區要來鹿野騎車，可以選擇直接住在鹿野，當地有許多民宿，也可以住在台東市區，也有許多飯店，如果你只是想騎車，不特別在意要住得多好，推薦車友們找車站附近的青年旅館，新台幣五、六百元就有一張床了，也頗為乾淨、舒適。

騎車的路線，會建議以鹿野火車站來作為起終點，首先騎往河堤邊的和平中興班哨營區，這裡可說是鹿野自行車道上的私房景點，知道的人並不多，因此也特別寧靜，保留原有的風貌。

此舊營區位於鹿野溪和卑南溪交會口，有山有水還會有火車經過，許多攝影愛好者都會來拍照追火車，不過東部的火車班次相對較少，想要拍出一張火車經過的好照片，得要先查好班次以免久候。

沿著自行車道騎在河堤邊，幾乎都是無人之境，非常空曠愜意，接著會騎回到龍田村，看到棋盤式的筆直道路，就知道已經到了這個過去的日式移民村。其起源是日治時期因移民政策而規劃，如今則成為了綠蔭遮天的綠色隧道，村裡面也仍保存著龍田國小校長宿舍、托兒所、鹿野區役所等日式建築，讓人印象深刻。

其中旅人會去造訪的景點，一定會有鹿野神社，鹿野神社是由台東製糖會社出資，鹿野村日本移民義務出役共同修建於 1923 年，過去是鹿野區最重要的神社；但在戰後被毀只剩下基座，直至 2015 年才重新修復。另一特別處，旁邊就是崑慈堂，也是另一種台日友好吧。

▲在和平中興班哨營區能拍到火車通過鹿野溪橋的畫面。

龍田綠色隧道躺馬路

來到龍田村，另一個絕不能錯過的，就是龍田村的自行車道，在一些租車業者與旅遊節目的宣傳下，當地已經成為一處知名的自行車勝地，這條自行車道全長約 7.2km。其中最知名的一段，就是小葉欖仁綠色隧道，長 1.2km，騎在樹蔭底下一點都不熱，旁邊是龍田大草坪，寬闊的景色讓人心曠神怡。

許多民眾來到鹿野騎車，可能也就只騎這一段，甚至因為來往車少，導遊還會帶著民眾躺馬路，體驗一下東部鄉間的寧靜氛圍，也讓人感到心滿意足。

▲陰涼的綠色隧道少有車輛往來。

鹿野高台看熱氣球

繼續往鹿野高台的方向騎，是緩緩的上坡路，不會太難，不過真要上去鹿野高台可就真的有點坡度了，得要爬升 100 多米，所以得要費點體力，不過高台上擁有絕佳視野，能夠一覽整個高台地區與卑南溪谷底的田野景色，

也有不少遊客來此體驗飛行傘。如果是平時，這些路段的車輛也不多，不過若是在暑假，尤其是每年 6 月至 8 月的熱氣球季，這狹窄山路上可就人聲鼎沸了；還好騎車不用跟人塞車，騎上鹿野高台就能看到熱氣球緩緩升空起飛，不過早上是 5-7 點，要看得趁早。

鹿野高台上，有許多店家賣蜜香紅茶，蜜香紅茶是過去鹿野的茶農在種植金萱茶時，嫩葉受到小綠葉蟬啃食，製成全熟的紅茶時反而散發出獨特的芬芳花香，其口感不同於一般紅茶，甘甜又不苦澀。來到這邊，可以買茶葉回去泡，也可以買泡好的冷泡茶帶上路。

▲爬升一百多米上到鹿野高台，可以看到熱氣球與飛行傘。

武陵自行車道與綠色隧道

再往北騎，會來到鹿野另一條知名的自行車道，也就是武陵自行車道，自行車道長 4.67km，路線平坦舒適，適合親子一起騎乘。該路段為舊省道，日據時代曾為運送飛彈之戰備道，為躲避空襲，日方在道路兩側種植大型樟樹，因而成為現今的綠色隧道，如今武陵綠色隧道也成為當地知名景點之一。在每個星期六的下午，在綠色隧道兩旁還會有市集，讓民眾可以在此悠閒的散散步。

再過去的自行車道路段，景點就比較沒那麼密集，可以視自己的體能，來選擇繼續繞完整個 34km 的鹿野自行車，也可以選擇在武陵綠色隧道這裡，右轉台 9 線就可以直接回到鹿野車站。

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來源：《單車誌》

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