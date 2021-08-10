深入司馬限林道 遠眺雪霸聖稜線

上一回帶著老婆大人到大雪山進行了輕鬆的林道初體驗後，她似乎是愛上了這種穿梭於自然山野間的解放感？！於是乎，緊接著開始安排下一趟林道之旅。這一回選定的路線是位於苗栗泰安的司馬限林道，不同於首發的大雪山 200 林道的平緩愜意，這一回的司馬限林道雖然只有短短的約 12km（來回），但地形起伏較為明顯，接連的上下坡可以讓初學者充分體驗爬坡的挑戰性。不過，雖然偶有陡坡，但整條路線的海拔落差不過也才 200m 左右就是了！因此也不用擔心害怕體力夠不夠的問題，是一條推薦初學者來訪的親切林道。

不再神秘的司馬限

司馬限林道是日治時期的林場道路之一，起點位於苗栗縣大湖的中興村，也就是司馬限部落的所在地，過去要進入此山區時，要在此處的中興派出所（舊稱「中興檢查哨」）申請入山證，但現行已開放可直接進入。由中興派出所起，往東行至 23.7km 處的雪見遊憩區為鋪裝道路，可以行駛車輛前往，或是由台中卓蘭經雙崎、天狗部落往北行也可行車抵達雪見遊憩區。如果行程安排許可的話，因為路況關係，會比較建議走卓蘭方向的路線，以得到較佳的行車品質。

位於司馬限林道鋪裝道路終點的雪見休憩區設立於 2008 年，是屬於雪霸國家公園的管理區域。在此景區幾處的景觀台上，可以眺見東南方的雪山山脈至大霸尖山的連峰稜線，也就是俗稱的聖稜線，冬季時如果氣候條件足夠，聖陵線上將會戴上長長雪帽，故此得名「雪見」。在 3 月底到訪的我們，由於雪見遊憩區海拔約 1,900m，在上午抵達時雖然還略有涼意，但在春陽的照耀下可說是舒適宜人，遊客中心前還有株滿開的櫻花樹在歡迎著我們。

綠蔭滿佈的林道出發點

在週五平日的雪見除了我們之外，同時還有好幾組登山客來訪，在遊客中心前的停車場整理好單車與裝備，向著有緣在此相見的過客們打聲招呼後，踩下踏板由司馬限林道 23.7k 出發。經過園區的第一道鐵門，迎面而來的是夾道蔽日的綠意，而地面上鋪滿了碎石，雖然會有些滑動，但是對這一回使用的 Gravel 碎石公路車的 38C 越野胎並不成問題，MTB 就更不用說了。約 200m 的碎石路在第二道鐵門前告終，正式往原始的司馬限林道後段前進。

司馬限林道後段雖是較為原始的泥石路面，但在管理單位細心的照顧整理下，路面可說是出乎意料的平坦寬敞，一路上還有設置好幾處的流動廁所及休息用的坐椅，看起來有定期的整理清潔，真的是相當的貼心。一開始的緩上坡在不久後的 24.5k 迎來第一個觀景台，在這原本可以一睹壯闊的聖稜線美景，但到訪這天的雲霧稍多，只能窺見雪山山脈的模糊輪廓，實在可惜…。觀景台後隨即端上的是陡坡一道。一般車友也許會覺得是小菜一碟，但對於新手老婆大人可說是咬緊牙關了！原本有說有笑，在這一刻著實的安靜下來。

過東洗水山而不入

前行不久，路旁林相已轉變為以松樹與杉木為主的針葉林，新生的松果已經從枝葉中冒出頭來，這一路上多在綠蔭下前行，清爽的綠意減輕了踩踏的疲勞。雖然此行不用進行陽光直射的耐熱考驗，但是各種突如其來的陡坡也是不斷上桌！還能撐的就放輕齒比慢慢的龜上去，臉紅氣喘的就果斷下馬推車前行。此時看著同行友人騎著電動輔助越野車，沒有地心引力似的衝上坡頂，心中的羨慕就跟著海拔高度一同節節升高。慶幸的是，爬坡路段都不長，短暫的氣喘如牛後隨即可以輕鬆下滑，這兒可說是體驗林道地形變化的絕佳路線。

前行至 27.5k，在進入猶如黑森林的杉林隧道後，東洗水山登山口就在左手邊，這有

簡單的木桌椅可稍事休息。由登山口至東洗水山頂約 700m，但路線卻是相當的陡峭，以單車行程為主的我們，便把東洗水山登頂路線放置為回程的選購行程。28k 又是一處觀景台，可惜的是雲霧尚未散去，樹梢上有隻孤獨的台灣獼猴與我們一同望著遠山發呆。前行至 30k 三叉路口處，司馬限林道突然以此黃色警示線為終點，過去可通行至 47.8k 的大安溪 27 林班地，目前因道路崩塌毀損而封閉，只能望前路而興嘆。

山不轉路轉，轉進木馬道

司馬限林道雖然在此三叉路口封閉，但行程並不就此而結束，三叉路另兩條通往北坑山的路線目前依然暢通。左手邊是北坑山登山小徑，路程稍短（1.38km）但路況並不適合騎車；中間路線是同樣能抵達北坑山登山口的木馬道，是林業時期的作業道路，路程雖然稍長（1.59km），不過路幅較寬，是單車可接續挑戰的路線。這兩條路線最終將會在北坑山登山口會合，但殊不知，這段路程將是筆者接下來的惡夢……

過去各大林場都有林道用來運輸木材，但是如何將木材從森林中移動至機動車輛可以運行的林道上是一大課題，而木馬道便是其中一種方式。為了能拉動沉重的原木，在運輸道上猶如火車枕木般的間隔橫擺上圓木，並塗抹潤滑油，擺上被稱為「木馬」的橇架，以人力來拉動橇架以將原木送出，這便是木馬道。

進入到木馬道後，樹林變得更加茂密，陽光在此僅能在夾縫中求生存，隨著山風吹動高高在上的枝葉，透出搖曳的光束。目前北坑山木馬道上的枕木已消失於時間的洪流中，取而代之的是交錯盤據的大小樹根，筆者騎乘的 Gravel 公路車因為沒有避震系統，加上五通位置較低，樹跟落差產生令人苦惱的震動衝擊，也不斷的敲擊大盤與踏板，不僅造成不舒適，對於控車也產生各種不穩定的危險性，如果對於這種地形沒有經驗與技術，強烈建議下車牽行。看著老婆大人與友人的 MTB 一路上輕鬆穿越，讓筆著不禁懊惱帶錯車種，尤其是回程時的下坡更是震到懷疑人生……

▲司馬限林道雖只有 6km，但途中的林相及地形都不斷變換。

北坑山登頂

終於在震到厭世之前抵達北坑山登山口，這裡是森林中的小小平台，還有幾根倒臥在此的巨木，用身上的刻痕與青苔跟你說著往事。稍事休息後，將愛車簡單上鎖，便起身前往北坑山山頂，看著眼前的登山路線，雖然只有短短 300m 卻爬升了近百米，陡度像是爬牆一樣，不善於登山的我們只好手腳並用，氣喘虛虛的登上標高 2,163m 的北坑山頂。原本在被樹林環抱，沒有壯麗山景的北坑山頂後，還想要挑戰雪見名景「大板根」，但由山頂出發來回還需 3 小時的腳程，礙於時間關係，只好忍痛放棄，決定由此折返，完成這一回的司馬限林道體驗之旅。

司馬限林道雖然只有短短的 6km，但是有著豐富的林相環境變化，地形有著不斷變換的上下坡，偶爾還有突如其來 15% 以上的陡坡，可以說是相當適合用來進行林道騎乘教育訓練的絕佳場地。但千萬注意的是，高山的交通不便與資源不足，自身與車友的安全務必要做到萬全的防護，除了護具安全帽的配戴以外，安全的林道騎乘觀念也為必備品，不燥進，不過度深入，保持人車與危險地形的安全距離，才能得到林道越野的最高樂趣喔！

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來源：《單車誌》

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