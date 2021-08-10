貨櫃三雄7月營收同寫新猷 合計逼近千億元 年增逾1倍

繼長榮 (2603-TW) 公布 7 月合併營收創新高後，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 今(10) 日公布的數字也同創單月新高，合計貨櫃三雄 7 月合併營收共 956.26 億元，年增 170%，累計前 7 月共 5077.32 億元，年增達 127%。

其中，陽明 7 月合併營收 294.47 億元，月增 6.94%，年增 140.34%，累計前 7 月合併營收 1650 億元，年增 109.8%，已超越去年全年。

萬海 7 月合併營收 203 億元，月增 13.38%，年增 234.08%，累計前 7 月合併營收 1069.33 億元，年增 165.03%，為首度突破千億元營收規模。

而長榮 7 月合併營收衝上 458.79 億元，月增 21.62%、年增 168.52%，反映傳統海運旺季的熱絡市況，累計前 7 月營收已達 2357.99 億元，年增 125.74%，超越去年全年。

法人指出，觀察近期全球各大港口航班準班率，受到各地水災和颱風等影響，內陸和港口運輸再度雍塞，8 月航班準班率維持 20-40% 低檔區間，洛杉磯和長灘港候港天數達 7.5-9 天，貨櫃航運運輸緊張狀態短期難解，看第三季運價仍將呈現上漲走勢。

須留意，明年在基期墊高下，預估 SCFI 指數均價將呈現下跌，運價再上漲機率降低。