 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

15家金控前7月狂賺近4000億元超越去年全年 6家賺贏一整年

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
開發金前 7 月獲利年增 2.73 倍，為最佳進步王。(圖：開發金控提供)
開發金前 7 月獲利年增 2.73 倍，為最佳進步王。(圖：開發金控提供)
Tag
金控獲利富邦金國泰金開發金新光金台新金華南金中信金元大金兆豐金第一金玉山金國票金永豐金合庫金金控

15 家金控 7 月獲利全數出爐，去 (2020) 年金控全年獲利首度狂賺 3800 億元、達 3809 億元，但今年在金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 兩家前 7 月就都雙雙突破千億元加持下，15 家金控只花 7 個月就大賺進 4000 億元、達 3999.36 億元，再寫歷年同期新高，年增 75.4%，且大舉超越去年全年。

其中，已有 6 家金控包括：富邦金、國泰金、開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW) 前 7 月獲利賺贏去年全年。

富邦人壽股息 + 實現獲利加持　富邦金狂賺一個股本

富邦金控 (2881-TW) 自結 7 月稅後純益 185.88 億元，創下同期歷史新高，光是現金股利入帳就挹注約 63 億元，加上實現獲利 98 億元，力拱富邦人壽獲利續創新高，富邦金也在大進補之下，7 月單月、前 7 月獲利、累計 EPS 都超越國泰金，奪三冠王寶座。。

富邦金子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 7 月獲利全數寫下歷史新高，推升富邦金前 7 月稅後純益一舉突破千億元、達 1061.84 億元，較去年同期大幅成長 109.3 %，累計前 7 月獲利已超越去年全年獲利，且超過一個股本，每股純益 10.1 元，續居金控每股獲利王寶座。

富邦人壽不僅有現金股利進補，7 月處分投資部位的實現獲利約 98 億元，主要來自國內外股票及基金。7 月底個體淨值項下「金融資產」的未實現評價餘額 (URCG) 約為 1760 億元。

富邦人壽 7 月不含避險成本的匯兌利益約 3 億元，且 7 月外匯價格變動準備金提存約 6 億元，7 月底餘額為約 77 億元。

7 月現金股利入袋後，後續陸續還會有現金股利分批入帳，預期今年全年國內外股息合計入帳金額與去年持平約 200 億元。

國壽股息 43 億元入帳 全年預估股利 195 億元優於去年全年

國泰金 (2882-TW) 自結 7 月稅後純益 117.5 億元，累計稅後純益達 1032.1 億元，不僅突破千億元大關，較去年同期大幅成長 120%，累計獲利再創歷史新高，且遠遠超過 2020 年全年獲利 758 億元，EPS 達 7.53 元。

國泰人壽獲利及淨值再創佳績，7 月稅後純益 89.0 億元，1 至 7 月累計稅後純益達 864.2 億元，較去年同期大幅增長 174%，持續刷新歷年紀錄。

金雞母國泰人壽 7 月國內外股合計股利收入約 43 億元，預期全年股利收入落於 185 億~ 195 億之間，優於去年水準。淨值及 RBC 續創 10 年新高，7 月單月淨值增加 119 億元，至 7 月底已達 7490 億元。

中信金股利延後入帳　7 月獲利年減 5 成

中信金 (2891-TW) 今年 7 月份稅後純益為 37.11 億元，較去年同期衰退五成，主因股利延後入帳及提列未分配盈餘稅，但若看累計前 7 月獲利，合併稅後純益 371.60 億元，年增 37%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.85 元。

中信金說明，7 月份業務動能維持穩健，金控整體獲利表現良好，前 7 月獲利較去年同期成長達 37%；旗下銀行核心業務維持穩健，累計稅後純益為 173.11 億元，較去年同期成長 7%，存放款業務持續成長，財富管理手續費收入因致力於發展多元化產品及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長。

另一子公司台灣人壽保險業務也表現良好，累計前 7 月稅後純益為 188.26 億元，較去年同期成長 43%。在保險業務方面，初年度保費收入較去年同期成長超過 3 成，保險銷售動能佳，而投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，加上 7 月有部分股利提前入帳，挹注獲利持續創新高。

元大金 7 月獲利月減 26%　開發金前 7 月獲利年增 2.73 倍

元大金 (2885-TW) 旗下金雞母元大證全數出售陽明海運 (2609-TW) 現增認購股票部位，使得元大證券 7 月稅後純益降至 13.07 億元，也拖累元大金單月獲利降到 27.21 億元，月減 26%。

不過，元大金強調，扣除陽明現增案影響，元大證獲利仍是成長，未損及股東權益，且元大金前 7 月獲利仍年增 49%。

開發金 (2883-TW) 自結 7 月稅後純益 28.13 億元，累計前 7 月稅後獲利 197.69 億元，年增 2.73 倍，為最佳進步獎，累計 EPS 達 1.32 元。

開發金控發言人張立荃指出，7 月份資本市場維持熱絡交易，有利於證券及金融交易，包含經紀、承銷、債券等業務皆有貢獻，，凱基證券 7 月稅後獲利 12.15 億元，累計前 7 月稅後獲利 83.17 億元。凱基銀行獲利動能來自利息及手續費收入等核心收益，7 月稅後獲利 4.51 億元，累計前 7 月稅後獲利 27.19 億元。

而中華開發資本 7 月稅後獲利反映投資部位評價變動，單月獲利 0.18 億元，累計前 7 月稅後獲利 26.87 億元。中國人壽 7 月稅後獲利 34.85 億元，前 7 月累計獲利 200.2 億元。

新光金前 7 月稅後獲利年增 17%　保德信人壽首度貢獻台新金獲利

新光金 (2888-TW) 自結 7 月單月稅後獲利 31.89 億元，年減 49%，累計前 7 月稅後獲利 166.73 億元，較去年同期成長近 17%，每股稅後純益 1.28 元；金控單月之所以較去年同期衰退，主要因上市櫃公司延後召開股東會，致使股利入帳遞延，現金股利預期將集中在 8、9 月入帳，加上新壽增提近 6 億元外匯準備金，才讓金控 7 月獲利表現不如去年同期；但金控、人壽前 7 月累計獲利仍比去年增加，新壽前七月獲利已破百億元，達 107.06 億元，較去年同期成長 6%。

台新金 (2887-TW) 自結 7 月稅後純益 17.2 億元，累計稅後純益 146.3 億元，累計 EPS 達 1.25 元。其中，併購「保德信人壽」已於 6 月 30 日完成交割，獲利首次出現在該金控 7 月業績概況，近期，保德信人壽也即將更名為台新人壽。

台新銀行 7 月稅後純益 13.8 億元，月增 70%，主要是當月核心動能持續穩健，且因疫情逐步緩解，淨利息收入及淨手續費收入均較前月成長，累計稅後淨利 78.9 億元，年成長 4%。資產品質維持穩健，截至 7 月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1,069%。

台新證券 7 月稅後純益 2.2 億元，主要是當月證券市場交易熱絡，經紀業務成交量及市占率皆持續提高所致，累計稅後淨利 10.5 億元，年成長 146%。

而甫併入台新金的保德信人壽，也首度貢獻金控獲利，7 月稅後純益 3 億元，主要是進入除權息旺季、股利收入增加，並進行投資資產配置調整致獲利成長，累計稅後純益 3 億元。

兆豐金、第一金累計 EPS 正式突破 1 元  玉山金前 7 月獲利創歷年同期高

兆豐金 (2886-TW) 自結 7 月稅後獲利 27.22 億元，在股息收益挹注下較前月成長，累計前 7 月稅後純益 152.3 億元，年增 5.4%，EPS 達 1.12 元，累計稅後純益與 EPS 續居公股之冠。

第一金 (2892-TW) 自結 7 月稅後獲利 20.45 億元，累計稅後純益 129.58 億元、年增 20.4%，EPS 達 1.01 元。子公司第一銀行本月稅後純益 18.96 億元、月增 7.4%，累計稅後盈餘達 113.87 億元，與去年同期相比成長 12.5%，除了利息收入、放款增加帶動，股利收入約有 4 億元入帳，也成為挹注動能。

玉山金控 (2884-TW) 自結 7 月稅後純益 23.6 億元，累計前 7 月稅後純益 126.1 億元，較去年同期成長 10.9%，創歷年同期新高，EPS 為 1 元；主要子公司玉山銀行累計前 7 月稅後純益 110.7 億元，較去年同期成長 3.6%，玉山證券累積稅後純益成長 182.0%，玉山創投累積稅後純益成長 30.1%，面對市場環境變化，將聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將 ESG 融入金融服務，推動業務穩健發展。

國票金、永豐金前 7 月獲利雙雙年增逾 4 成　華南金累計獲利年增 2.71 倍

國票金控 (2889-TW) 自結 7 月稅後純益 3.88 億元，較去年同期成長 0.12%，累計前 7 月稅後純益 26.72 億元、年增 42.4%，每股稅後純益 0.93 元，7 月底每股淨值 13.24 元。國票金指出，7 月獲利之所以較前月衰退，主要是 7 月資本市場震盪，影響創投股價評價利益。

永豐金 (2890-TW) 自結 7 月單月稅後純益 17.26 億元，累計 1-7 月稅後純益 102.92 億元，年增 45.8%，獲利大躍進主要是上半年手續費收入以及利息淨收益創同期新高。其中主要子公司永豐銀行 7 月稅後賺 12.99 億元，累計 1-7 月稅後純益 71.79 億元；永豐金證券 7 月稅後純益 5.75 億元，累計 1-7 月稅後純益 29.90 億元。

合庫金 (5880-TW) 自結 7 月 22.77 億元，單月賺破 20 億元，是公股銀行單月最賺，累計前 7 月稅後純益為 124.8 億元，年增 29%，EPS 0.9 元。子公司合庫銀 7 月有近 10 億元股息入帳，利息淨收益與信託業務手續費較去年同期大增，成為金控獲利亮眼主因。

華南金 (2880-TW) 自結 7 月稅後獲利 16.8 億元，累計前 7 月賺 109.68 億元、年增 2.71 倍，EPS 0.85 元。華南金去年因證券子公司權證避險操作大虧衝擊，使得獲利基期較低，而華南永昌證券今年不僅走出陰霾，累計前 7 月 EPS 達到 2.55 元，是唯一 EPS 超過 2 元的公股券商。

 

相關個股

富邦金2881國泰金2882開發金2883新光金2888華南金2880中信金2891元大金2885兆豐金2886第一金2892玉山金2884國票金2889永豐金2890合庫金5880陽明2609台新金2887

相關新聞