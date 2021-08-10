威宏7月營收5億元 創19個月新高 準備柬埔寨擴產

威宏 - KY(8442-TW) 今 (10) 日公告 2021 年 7 月營收為 5 億元，創 19 個月新高，年增 75.79%，累計前 7 月營收達 30.8 億元，年增 32.55%，受惠東京奧運熱潮，推升運動商機擴大，在歐美疫苗覆蓋率提升下，輕奢市場需求回溫，且各國境管有望放寬，有助行李箱事業再現榮景。

威宏 - KY 董事長洪永裕日前在股東會後表示，威宏已擺脫 2020 年疫情陰霾，全球運動需求報復性回補，輕奢市場開始重新起飛，未來將積極擴充廠房產能，重新迎接產業榮景。

威宏為因應市場快速且不斷擴張，預計再增設柬埔寨產線，由於柬埔寨廠既有 25 條產線已接近滿載，將依新承租廠房規模，擴增 15-20 條包袋產線，今年下半年進入廠房整修與設備進駐階段，同時越南廠也評估規劃擴充產線。

威宏表示，日前剛落幕的東京奧運，讓疫後國際運動賽事全球關注度達到高峰，推升 NIKE、PUMA、PING 等國際運動大廠下單動作積極，護具配件及包袋需求不斷成長，疫後再次快速興起之高爾夫球袋也持續挹注，7 月威保及越南德御出貨暢旺。

此外，隨著歐美各國疫苗覆蓋率提升，經濟活動開始解封下，輕奢包袋市場開始迎接報復性消費潮，既有客戶 KIPLING 訂單穩定成長，TUMI 也開始有新單挹注，包括男用商務包與行李箱在內，顯示終端消費市場開始回升。