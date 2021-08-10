DRAM、SSD模組板需求湧現 競國Q3營收可望創高

PCB 廠競國 (6108-TW) 今 (10) 日公布 7 月營收，以 8.37 億元改寫單月歷史新高，月增 10.16%，年增 17.1%，競國旗下競陸電子記憶體模組板、固態硬碟板訂單量大幅提升，加上產品漲價效應，第三季營收預估將以 24 億元改寫歷史新高。競國前 7 月營收 53.74 億元，年增 16.19%。

競國 7 月因 SMD LED 封裝板，競陸 DRAM 記憶體模組板，SSD 板出貨多，以及產品漲價效應，推升營收創高，依照目前競國接單及生產來看，下半年業績看旺，法人估第三、四季營收估將達 47 億元，創歷年同期新高。

競國大陸廠訂單量大幅提升，泰國廠也積極改善製程，公司規劃 2021 年整體將投入 4 億元資本支出，用於去產能瓶頸及製程自動化，其中泰國廠將投入 1 億元。

競國成立的泰國廠競億電子，PCB 製程原鎖定汽車板，並已獲歐洲車電廠認證，訂單狀況改善中，競國泰國廠將導入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線，用於提高產能利用率。

目前競國泰國競億電子已獲歐系一階 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，每月有 105 萬平方呎的產能，承接包括電源供應器、家電、智能電表、STB 及工業設備等汽車板以外的訂單。

競國目前產能配置包括泰國競億電子、台灣樹林廠、中國江蘇昆山競陸電子。其中台灣樹林產能每月 22 萬平方呎產能、昆山廠 120 萬平方呎、泰國廠為每月 105 萬平方呎。

競國主管指出，目前大陸昆山廠區的訂單滿載，來源包括記憶體模組板等應用。

競國日前公布 2021 年上半年財報，營收 45.26 億元，稅後純益 1.43 億元，年增 5.42 倍，每股純益 0.89 元。