國銀上半年稅前獲利1764億元 已恢復至金融海嘯水準

金管會（10）日公布最新今年統計，國銀上半年稅前盈餘 1764 億元，年成長 7.3%，無懼疫情影響，已經恢復到 2018 年金融海嘯當年的上半年水準，也是近 6 年第三高。

國銀今年上半年稅前盈餘，比起去年同期的 1644 億元，年增 120 億元，主要是利息淨值收賺 148 億元、手續費淨收益賺近 45 億元，而營收費用與呆帳減少了 51 餘億元。不過，投資損益受到債市不好影響，損失約 124 億元。

此外，國銀截至 6 月底的放款總餘額 32 兆 8068 億元，光是 6 月單月就放款 4316 億元，創下史上新高，主要有台商接單效應、周轉金需求及政府機關及購置不動產等三大因素所帶動。

國銀今年上半年逾期放款金額為 681 億元，較上月底減少 14 億元；逾期放款比率為 0.21%，與上月底相同，較去年同期減少 0.04 個百分點。備抵呆帳占逾期放款覆蓋率上半年來到 647.45%，較 5 月底 629.28%、增加 18.17 個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

若從國內總分行、OBU(國際金融分行)、海外分行、大陸分行個別表現來看，今年上半年，國內總分行較去年同期賺增加 165 億元最多，OBU 與大陸分行都出現衰退，較去年同期減少近 12% 與 43%，其中，大陸分行 6 月受到人民匯損衝擊，由盈轉虧。