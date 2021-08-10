疫情衝擊 誠品生活Q2虧損近億元 每股虧2.09元

誠品生活 (2926-TW) 今 (10) 日公告第二季財報，受到國內疫情升溫衝擊，單季虧損擴大、達 9900 萬元，每股虧損 2.09 元，上半年每股虧損 2.68 元。

誠品生活第二季營收 10.70 億元，季減 7.6%，年增 3.5%，毛利率 30.51%，季減 5.8 個百分點，年減 8.06 個百分點，營益率 - 15.22%，較上季衰退，並較去年同期轉負；稅後虧損 9900 萬元，較上季與去年同期虧損擴大，每股虧損 2.09 元。

誠品生活上半年營收 22.29 億元，年增 2.39%，毛利率 33.51%，年減 5.95 個百分點，營益率 9.39%，較去年同期轉負；稅後虧損 1.27 億元，較去年同期虧損擴大，每股虧損 2.68 元。

今年 5 月起國內疫情升溫與政府公告三級警戒，衝擊各行各業，誠品生活 5 至 6 月實體通路終端營收較去年同期衰退約 6 成。

誠品生活近年積極執行線上下融合的全通路策略，目前在台灣總計超過 280 萬名會員，5 月中旬起台灣疫情升溫，直接衝擊實體通路人流，在維持營業但客源稀少下，誠品生活回饋數百家專櫃品牌減收租金及相關費用。

不過，誠品生活指出，房租部分因有重大店別無法獲得降租，加上開辦誠品線上預計 3-4 年才能達營業規模，此期間所必要投入的資本支出、倉儲租金費用等，直接影響第二季財報表現。

誠品生活財務長吳立傑表示，第二季推出回饋率達 100% 的「浪漫精明學」活動引發迴響，帶動線下實體會員體驗誠品線上服務，6 月單月業績年增 2 倍，全通路服務黏著度與營收貢獻度穩健提升。

吳立傑表示，誠品線上今年起已可有效帶動誠品生活進一步擴大營收，預估 3-4 年內達規模經濟後，誠品線上就可望獲利。

自去年疫情席捲全球以來，誠品生活已逐步調整經營思維，過往以文化觀光大店、人潮眾多交通輸紐為主的營收來源與展店策略，隨著線上下全通路發展也在靈活調整，接下來將採「大小並行」的發展模式，第三季將開出第一家串聯全通路服務、輕裝簡約的小型社區店，年底前也將於竹北大遠百新設一家中型店。