【袁志峰專欄】南向資金轉向，後市穩中向好

今天推介 - 吉利汽車 (175), 上日收市 $27.40

1) 股市前景

港股昨日顯著回升，成交增加，頭部科技股領漲，晶片及新能源股下跌，估計是板塊輪動結果，與基本因素無關。南向資金連續 3 日淨買入，累積淨買入額約 151 億元，當中淨買入騰訊 (700) 達 124 億元，反映有長線資金趁低吸納。展望今周港股仍是上落市，短線操作仍需謹慎，建議繼續關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是吉利汽車 (175) — 7 月 30 日召開的中央政治局會議要求支持新能源汽車加快發展，預期可刺激汽車股表現。南向資金於 6 月及 7 月期間，共增持約 5.5 億股吉利汽車 (175)，持股量由 8.0% 增至 13.6%，淨買入金額逾 130 億元，反映國內投資者信心滿滿。今年上半年，公司汽車銷售量達 63 萬輛，同比增 19%，估計於 8 月 18 日公布的中期業績有理想表現。維持買入建議，目標價 30.0 元，止損價 26.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 173 點後即遇沽壓，最多倒跌 145 點，隨後輾轉上揚，以接近全日高位收市，收報 26605 點，升 322 點或 1.2%。成交額按日增 9% 至 1608 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金淨買入約 55 億元，包括淨買入 32 億元騰訊 (700) 及 19 億元美團 (3690) 股份，淨賣出 9 億元港交所 (388) 及 7 億元中芯國際 (981) 股份。8 月以來淨買入 107 億元，7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 31 升 25 跌 2 持平。美團 (3690)、海底撈(6862)、阿里健康(241) 及騰訊 (700) 漲逾 8%、7%、6% 及 5%，為升幅最大藍籌。安踏體育 (2020) 及華潤置地 (1109) 升逾 3%。比亞迪 (1211)、銀河娛樂(27) 及龍湖集團 (960) 升逾 2%。舜宇光學 (2382)，信義光能(968) 及中信股份 (267) 跌逾 5%、3% 及 2%，為跌幅最大藍籌。長實集團 (1113)、中華煤氣(3) 及創科實業 (669) 跌近 2%。

恒生科指升 2.5%，成份股 27 升 3 跌。大型科技股領漲，美團 (3690) 升逾 8%，騰訊 (700)、京東(9618) 及網易 (9999) 升 4%-5%，阿里巴巴 (9988)、小米(1810)、百度(9888) 及快手 (1024) 升 2%-3%。微盟 (2013) 漲逾 9%，為升幅最大成份股。新東方在線 (1797)、阿里健康(241) 及京東健康 (6618) 升逾 6%。嗶哩嗶哩 (9626) 及金山軟件 (3888) 升逾 5%。金蝶國際 (268) 及明源雲 (909) 升近 4%。舜宇光學 (2382) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。其次是華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌近 3%。

板塊方面，晶片、光伏、風電、本地地產及公用股下跌。大型科技股、線上醫療、軟件、餐飲、啤酒、體育用品、教育及物管股跑赢大市，漲幅居前。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 漲 8% 及 5%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升逾 4% 及 3%。李寧 (2331) 及 361 度 (1361) 漲 7% 及 5%。新東方 (9901) 升 6%。中國東方教育 (667) 及宇華教育 (6169) 升逾 3%。恒大物業 (6666) 升逾 20%，碧桂園服務 (6098)、融創服務(1516) 及金科服務 (9666) 升 4%-6%。

周二上証指數低開 0.2%，初段偏軟，最多曾跌 0.5%，隨後輾轉上揚，以全日高位收市，收報 3529.93 點，升 1.0%。深証成指升 0.8%，科創 50 指數升 0.9%。滬深兩市總成交約 13400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 900 億元。滬深股通北向資金淨買入約 10 億元，8 月以來淨買入 156 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國銀保監會發布數據稱，商業銀行上半年累計實現淨利潤 1.1 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 11.1%；平均資本利潤率為 10.39%，較上季末下降 0.89 個百分點。截至今年二季度末，商業銀行不良貸款餘額 2.8 萬億元，較上季末增加 25 億元；不良貸款率 1.76%，較上季末下降 0.05 個百分點。(信報)

4) 個股訊息

中國電信 (728) 公布，截至今年 6 月底止中期業績，股東應佔利潤 177.4 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 27.2%，剔除出售附屬公司的一次性稅後收益後，按年增長 17%，每股盈利 0.22 元，不派息。期內，經營收入 2192 億元，按年增長 13.1%；其中服務收入 2035 億元，按年增長 8.8%。(信報)

中國恒大 (3333) 公布，該公司正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售該公司旗下部分資產，包括但不限於出售其上市附屬公司恒大汽車 (708) 及恒大物業 (6666) 的部分權益。截至目前，尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。(信報)



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