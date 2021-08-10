鉅亨美股雷達：參院估今日通過1兆美元基建刺激、並對3.5兆美元預算支出啟動討論

美股重要看點：

美國參議院預計週二 (10 日) 投票通過約 1 兆美元基礎建設法案，目前市場普遍預期，參議院將順利通過基建法案，而該法案一旦獲得參議院通過，就將在今年秋天被提交給眾議院進行審議。

美國參議院週二 (10 日) 除了將對 1 兆美元的基礎設施方案進行投票以外，也將討論為期 10 年的 3.5 兆美元預算支出，該筆支出將涵蓋氣候變遷、綠能發展、移民和教育政策變革，號稱是 1930 年代以來「最重要」的社會支出計畫。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 106.66 點，或 0.3%，收 35,101.85 點。

那斯達克指數上漲 24.42 點，或 0.16%，收 14,860.18 點。

標普 500 指數下跌 4.17 點，或 0.09%，收 4,432.35 點。

費城半導體指數下跌 12.3 點，或 0.36%，收 3,399.8 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月 NFIB 小企業信心指數，市場預期 102.0，前值為 102.5。

重要個股動態：

1. 蔚來汽車 (NIO-US)

德意志銀行分析師 Edison Yu 週一 (9 日) 發表最新研報，看好蔚來汽車第二季財報將市場預期。

Edison Yu 在研報中估計，蔚來第二季營收將落在 13.2 億美元，每股虧損約 0.07 美元，優於目前市場對於蔚來第二季營收和每股虧損的預期分別為 12.8 億美元和 0.11 美元。

Edison Yu 並預計，第三季蔚來交車量將落在 2.5 萬輛，比第二季的 21896 輛再增長 14.2%。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

投資機構 Jefferies 分析師 Philippe Houchois 針對特斯拉發表最新研報，宣布上調特斯拉目標價自 700 美元至 850 美元。

Philippe Houchois 認為，在生產效率改進、高利潤車型比例增加等因素拉動下，看好 2022 年特斯拉毛利率將會上升。

Philippe Houchois 預計，在 2021 至 2022 年間，特斯拉息稅前利潤在營收中的比例將上升至 17%，故將特斯拉股票評級由持有上調至買進，並將目標價自每股 700 美元上調至 850 美元。

最近特斯拉許多關鍵獲利指標都出現不小改善，例如第二季營業利潤率由去年同期的 5.4% 和第一季的 5.7% 上升至 11%，汽車部門毛利率也由去年同期的 25.4% 和第一季的 26.5% 上升至 28.4%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. AMC (AMC-US)

AMC 公佈最新第二季財報，營收為 4.447 億美元，每股虧損 71 美分，優於市場此前預期的營收 3.821 億美元，每股虧損 91 美分。

AMC 並公佈了與華納兄弟的協議，將在 2022 年展示工作室，為期 45 天。

今年以來，AMC 股價受益於散戶投資熱潮，飆升了近 1500%，然而，AMC 首席執行長 Adam Aron 仍表示，AMC 目前尚未走出疫情困境。