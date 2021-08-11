〈能源盤後〉市場樂盼基建案激發需求 原油自7月低谷反彈2%以上

週二 (10 日) 交易，原油期貨價格收高，自前一交易日大幅拋售觸及的 7 月低點上方找到支撐力而反彈。

前一交易日大跌，部分原因是市場擔憂 Delta 新冠變種病毒散播可能削弱能源需求。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 認為，因擔憂 Delta 新冠變種病毒散播而激起的跌勢已經走完了，週二的消息對原油來說，大多具有建設性，但主要驅動因素是參議院通過 1 兆美元兩黨基建案後，引發了整體風險主題。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.81 美元或 2.7%，收每桶 68.29 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.59 美元或 2.3%，收每桶 70.63 美元。

WTI 和 Brent 週一盤中跌逾 4%，爾後才收斂跌幅，但兩項基準石油的最近月期貨價格均創 7 月 19 日以來最低收盤價。這是因為，作為全球最大原油進口國，中國已加大了控制疫情的力度，限制商業和消費者活動，以遏止 Delta 病毒傳播。

一些經濟學家認為，對中國需求的擔憂已不只原油，中國對一系列大宗商品的需求降溫，且此情形可能會持續下去。

分析師表示，美國企業推遲重返辦公室也是原油週一看跌的一個因素。

然而，Sevens Report 創始人 Tom Essaye 報告指出，7 月 WTI 原油期貨週一成功守住 7 月低點 66.41 美元上方，使該水準成為石油市場的「沙線」，「只要有關新冠疫情的消息不要持續實質性惡化，就可能守住支撐力，那麼 WTI 將保持在上述支撐位 66 美元和 7 月阻力位 75 美元之間的區間波動。」

投資者也會密切關注每週供應數據。API 週二稍晚公布，上週 (8/6 止) 美國原油庫存下降約 81.6 萬桶、汽油庫存下降 110 萬桶、蒸餾油庫存增加約 67300 桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週美國原油供應減少 60 萬桶、汽油庫存下降 240 萬桶、蒸餾油下降 60 萬桶。上週煉油廠利用率預計自前一週的 91.3% 升至 91.6%。

其他能源商品交易