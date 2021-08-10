〈能源盤後〉中國嚴格防疫求清零 引發市場擔憂需求前景 原油挫逾2%

週一 (9 日) 交易，原油期貨價格延續上週跌勢收低，係因中國採取了額外防疫措施以對抗 delta 新冠變種病毒，凸顯了市場對全球原油需求的擔憂。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出，「市場參與者正在以相當大的警覺關注亞洲新冠病毒病例上升的情形，因為這可能促使中國政府採取激烈的防疫措施，以求『清零』，儘管目前病例仍處於低水準。」

作為全球最大原油進口國，中國已加大了控制疫情的力度，北京衛生當局上週取消了 8 月份的所有大型展覽和活動，也重新實施旅行限制，包括取消航班和對數十個城市發出旅行警告，以及對搭乘計程車和其他交通工具的旅行設限。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.80 美元或 2.6%，收每桶 66.48 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.66 美元或 2.4%，收每桶 69.04 美元。

原油一度跌逾 4%，爾後才收斂跌幅，但兩項基準石油的最近月期貨價格均創 7 月 19 日以來最低收盤價。

Fritsch 表示，中國海關數據也導致了疲軟。該數據顯示，7 月原油進口量為 970 萬桶 / 日，與 6 月基本持平，連續第四個月保持在 1000 萬桶 / 日以下。

與此同時，由於中國戮力防疫，高盛下調了 2021 年中國經濟成長預測，但該行預期今年稍晚會出現反彈。

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 報告指出，汽油裂解價差重新回到正值區域。(裂解價差是指一桶原油的價格與其生產的產品之間的差價)

他表示，「隨著原油價格在過去幾週搖搖欲墜，汽油一直支持並成為能源市場的最強勁支柱。雖然原油正走低，且有帶走整個綜合體其餘部分的風險，但汽油相對於原油站穩了腳跟，向市場喊出了價格。」

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