力挺通膨是暫時的！芝加哥Fed總裁Evans：得再多看幾個月的就業報告

芝加哥聯準銀行總裁 Charles Evans 周二 (10 日) 表示，當前通膨的飆漲不應促使聯準會 ( Fed) 過早收緊貨幣政策，因為在做任何改變之前，必須還要觀察更多月份的勞動力數據，同時也要能確保通膨維持在 Fed 的 2% 目標以上。

Evans 線上受訪時表示，「我們一直在推進且進展順利，一直朝著 Fed 適合開始削減每月 1200 億美元債券購買規模並最終升息的方向邁進。」

Evans 表示，由於就業成長預計持續強勁，今年稍晚可能就會達到削減購債規模的基準。

但他與一些主張 Fed 應該盡快削減購債的同僚觀點不同，Evans 是 Fed 官員中強烈認為當前通膨僅是暫時現象的那一派，他認為 Fed 應該積極兌現充分就業的承諾。

後疫情時期，何時重新設置貨幣政策的爭論讓 Fed 官員產生分歧，今年餘下 3 次政策會議可能會加劇這種爭論。

一些 Fed 官員擔心，目前高通膨風險會變得更持久，但 Evans 等官員則認為，隨著經濟在重新開放的過程中更複雜地運作，這種風險自會消退。

一些人擔心，Fed 恐因每月購債，讓已經難以持續的資產價值繼續上漲，但也有一些人認為，現在復甦尚未完成，需要央行提供更長期的全面支持。

Evans 認為還需要再看到更多月份的就業報告，才能決定經濟是否取得足夠的進展，可以開始讓量化寬鬆 (QE) 政策退場。

「大家都想知道，9 月、11 月、12 月、1 月，何時是開始削減債券購買的可能日期，我不認為兩邊開一次會議就能產生重要影響。」

「Fed 更重要的是繼續貫徹去年採用的新框架，並證明 Fed 嚴肅看待『實現就業最大化以及通膨一段時間平均達到 2% 以上』，以彌補多年來被認為過低的通膨。」

這意味著，將有幾年的時間通膨高於 2%，而 2021 年將是其中一年。

Evans 坦言，Fed 觀察到的通膨年率目前約莫 3.5%，這樣的速度「對家庭和企業構成真正的挑戰，而且是外層沒裹糖衣的痛苦。」

但他認為這不會持續下去，雖然一些 Fed 官員預期明年通膨率仍會在 3% 以上，但他預期會恢復到接近 2% 的水準，這是他維持貨幣政策的主張。

Fed 在推高就業的同時，也冒著通膨上升的風險。Evans 表示，「在承諾實現此目標後，我們不應該因為有人對通膨緊張兮兮，就搶先一步結束勞動市場的強大改善。如果我們以平均 2% 的通膨取得勝利，接著 2023 年通膨掉到 1.8%，那我會感到非常遺憾，這是我們長期框架上的一大挑戰。」

展望未來，Evans 說：「就業將會變得很好。未來 10 年的通膨也將會與過去 10 年的通膨表現不同，以確保最快明年能升息，一如我一些同事所預期的那樣。」