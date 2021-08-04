Fed戴莉：勞動力市場不緊繃 就業復甦正在進行

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周二 (3 日) 表示，儘管美國僱主抱怨工人難尋，目前仍有近 1000 萬人失業、更多人在勞動力市場外觀望，但她預料隨著經濟復甦，大部分人將重返工作岡位，就業復甦正在進行中。

戴莉表示：「各種因素正影響勞動力供給，包含托育、對疫情的恐懼與慷慨的失業救濟金。但沒有理由認為這些因素將是永久現象，甚至變成勞動力市場的持續性特徵。」

戴莉說，目前 25 至 54 歲勞動力就業復甦正在「進行」，並逐漸往疫情前的擴張水準邁進，重返工作崗位的人數比政府預期多。戴莉的言論支持聯準會 (Fed) 持續目前的支援，而不是急於取消寬鬆貨幣政策。

兩位鷹派官員聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 和聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 近日表示，就業市場復甦已接近尾聲，聯準會在幾個月內應開始減少貨幣寬鬆政策。

華勒周一表示，未來兩個月的非農就業人口都增加 80 萬至 100 萬人，美國經濟將回到接近疫情爆發前的水準，符合 Fed 開始收緊政策的指標。

華勒認為，縮減購債與否取決於接下來兩份就業報告的表現，若結果如同 6 月強勁，意味著美國經濟將取得真正的進展，反之則縮減購債可能就要再等幾個月。

布拉德則表示，市場已為今年秋季的縮減購債做好準備，他希望能在明年第 1 季完成，屆時再觀察勞動力市場是否好轉，及通膨壓力是否緩解。