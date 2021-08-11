「2021愛你而已 一見雙雕藝術季」 七股鹽山有緣七夕好風光

「2021 一見雙雕藝術季」年度盛典今 (11) 日在台南七股鹽山開啟序幕，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2021 愛你而已 - 鹽續幸福雲嘉南」以濱海鹽樂園為主題連結七股在地獨特的鹽業文化，打造全國最大鹽雕「我的幸福王國」浪漫迎接七夕。

「2021 一見雙雕藝術季」開幕現場由台南市長黃偉哲、雲嘉南管理處處長徐振能、臺鹽 (1737-TW) 董事長吳容輝等貴賓一起為活動揭幕，宣布「2021 一見雙雕」精彩登場。歡迎民眾以多種面向體驗雲嘉南鹽田聚落的美好風光及人文生活內涵，沉浸大自然地景藝術中，更是伴侶們最浪漫紓壓的七夕絕佳放閃景點。

台南市長黃偉哲指出，一見雙雕藝術季已邁入第 10 屆，今年打造互動式「濱海鹽樂園」，強調以友善環境本質出發，結合「鹽」與「漂流木」自然媒材，推出全臺最大鹽雕「我的幸福王國」及漂流木雕「幸福遊具」等巨型地景雕塑藝術展，隨著疫情逐漸降級解封，七股鹽山場域寬闊，不用擔心群聚，趕緊趁著暑假期間攜家帶眷來台南七股及馬沙溝遊玩。

「2021 愛你而已 - 鹽續幸福雲嘉南」以濱海鹽樂園為主題連結七股在地獨特的鹽業文化，浪漫迎接七夕。(圖：臺鹽提供)

臺鹽董事長吳容輝表示，一見雙雕是七股鹽山重要的年度盛會，也是雲嘉南最具指標性的活動，今年七夕，藝術季將展覽主題「濱海鹽樂園」結合永續再生的環保理念，詮釋以愛守望家園堡壘的概念，象徵與自然共棲、安身福居之樂園! 期待走訪七股鹽山的遊客，能在最有「鹽分」之地「一箭雙鵰」，療癒身心之餘亦能找到情牽萬里好姻緣。而串連七股鹽山一路向北，同樣擁有皚皚白雪般的「布袋鹽山」也同時巧換新裝，透過藝術裝置推廣豐富鹽業文化歷史與嶄新的觀光休憩景點，讓大家擁有一趟充實療癒的白色之旅。

「2021 一見雙雕藝術季」適逢暑假期間，臺鹽呼籲遊客防疫不鬆懈，落實「戴口罩、量體溫、酒精乾洗手」，七股鹽山將加強防疫措施，並進行人數流量控制，共同守護民眾健康、安心旅遊! 此外，為回饋消費者，台鹽七股鹽山即日起至 9 月 30 日推出觀光門市「消暑一夏」優惠活動，只要消費台鹽產品滿 200 元以上即贈滿額禮黃金黑曜岩潔顏皂，並推出台鹽好物百元專區、999 元專區及七股鹽山限定商品等，七股鹽山及布袋鹽山同步在七夕 8/13-8/15 推出「3 天限時優惠」，多樣限定商品、鹽滷豆花及鹽滷咖啡買一送一「成雙成對」優惠活動，讓大家吃得幸福、玩得健康、買得歡樂。

七股鹽山防疫期間相關休閒設施開放規定等相關觀光資訊及門市優惠活動，請至七股官網 http://cigu.tybio.com.tw，或洽詢七股園區客服專線 06-7800511#49。全台台鹽生技門市夏日購物優惠詳情請洽客服中心 0800-230-990。