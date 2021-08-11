旺季需求帶動 Q3伺服器DRAM合約價可望續揚5-10%

據 TrendForce 調查顯示，雖然第三季進入 server DRAM 採購旺季，但由於資料中心業者上半年已超額備貨，庫存水位升高，雙方在合約價議定難以達成共識，估第三季 server DRAM 合約價漲幅約 5-10%。

TrendForce 指出，第三季 server DRAM 合約價買賣雙方議定難以取得共識，使合約價格較以往來混亂。觀察 7 月價格走勢，主流模組 32GB RDIMM 報價雖月增 5-7%，但有價無市，該產品銷售位元本季將呈現部分衰退。

雖然高容量模組 64GB RDIMM 需求，因新平台布建而有所提升，但整體整機 server DRAM 使用量則未明顯增加，反而呈現一條 64GB 抵兩條 32GB 的交替潮，並非如原廠預期的一對一轉換，也導致 64GB RDIMM 7 月報價更分歧、月漲幅達 5-7%，部分成交價甚至低於此範圍。

TrendForce 分析，買賣雙方對 server DRAM 價格難以產生共識的關鍵，歸因於 DRAM 原廠普遍認為第三季為伺服器旺季，加上平台轉換需求帶動，將增加 server DRAM 使用量，使原廠提前將產能轉至 server DRAM，但資料中心上半年已超額備貨，導致庫存水位升高。

TrendForce 指出，目前除北美 enterprise OEM 已談定價格外，多數雲端業者與中國 OEM 仍處價格協商階段，在 DRAM 供應商銷售目標與達成率壓力下，不排除 8 月出現較多特殊交易案例，如以綁定合約方式來調整價格。

整體而言，需求端採購態度較上半年明顯轉變，隨著伺服器與 PC 等應用需求逐漸走弱，整體 DRAM 市場將逐漸進入供過於求。

不過，TrendForce 認為，由於 DRAM 產業屬寡占格局，供應商仍有相當程度的議價能力，預期第三季 server DRAM 報價仍能較上季上揚 5-10%，但在合約價未議定前提下，成交量非常有限，對第四季價格更增添許多不確定因素。