利基型DRAM需求旺 鈺創7月營收5億元 創43個月來新高

記憶體 IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 今 (9) 日公告 7 月營收 5.16 億元，月增 13.9%，年增 92.5%，創 2018 年 1 月以來新高；前 7 月累計營收 28.42 億元，年增 41.1%。

受惠遠距及 5G 應用帶動，今年以來利基型 DRAM 需求大增，但由於大廠將產能移轉至 CMOS 製程，及小廠轉至 NOR Flash/PMIC/DDIC 等應用影響，需求增加下，DDR3 面臨缺貨，價格漲幅也擴大，鈺創 DDR3 產品為大宗，營運因此受惠。

鈺創看好，今年在遠距應用及 5G 需求推升下，DDR/ DDR2/ DDR3/ DDR4 DRAM 等產品需求暢旺，且漲價效益延續，全年營運穩健成長。

在利基型 DRAM 供給吃緊帶動下，鈺創今年第一季營運順利轉盈，第二季獲利動能持續增溫，毛利率衝至 30%，營益率也達 13.36%，雙率均較上季大增超過 7 個百分點，且同步創新高。

鈺創第二季稅後純益達 1.51 億元，季增 1.8 倍，每股賺 0.56 元，改寫 11 年來新高；上半年累計稅後純益 2.05 億元，較去年同期轉盈，每股純益 0.76 元。