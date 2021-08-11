融資多殺多 加速趕底後就是急彈

每次行情震盪下殺，投資人就會很恐慌，畢竟行情漲這麼多了，但真的要砍股票嗎？心態有很矛盾，基本面那麼好，真的要殺低嗎？殺了又怕砍在低點，不賣又怕還要再跌。

行情未來怎麼看？永誠國際投顧徐照興分析師表示，首先須看美股怎麼了？美股只要沒問題，台股就沒大問題。根據龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，美股 1 兆基礎建設參議院過關，所以道瓊漲，但 NASDAQ 和費半跌，很多時候，上班族真的無法分得清楚，台股到底會不會受美股影響？如果會，當道瓊和 NASDAQ 不同步時，又該以誰為主？今日行情不好，節目格外重要。(https://youtu.be/tIg6iKCq85w)

加權指數遇月線反壓後出現日 KD 死亡交叉，所以這兩天出現快速壓回，但大家有沒有發現，費半跌，台積電 7 月營收月減 16.1%，也不太跌，而晶圓代工「成熟製程」的聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 卻月增，肯定有寶可挖！上游的 IC 設計呢？(https://t.me/imoney168)

大陸 7 月新能源車銷量年增 164.4%，這塊市場還是會有題材！

行情震盪不悲觀！航運、IC 設計、封測、mosfet、整流二極體及電動車電池持續看好，但現在的行情就是沒波段，所以都是震盪為主，也就是衝高都不能追，有壓回修正，低低買才易賺錢。

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