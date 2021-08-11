〈中磊法說〉Q2純益季增18% EPS 0.66元 上半年每股賺1.22元
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網通廠中磊 (5388-TW) 今 (11) 日公告第二季財報，稅後純益 1.65 億元，季增 18.7%、年減 31.5%，每股純益 0.66 元；上半年稅後純益 3.05 億元，年減 7%，每股純益 1.22 元。
中磊第二季營收 100.04 億元，季增 4.2%、年增 8.1%；毛利率 12.9%，季減 0.4 個百分點、年減 1.9 個百分點；營益率 1.9%、季增 0.1 個百分點、年減 1.2 個百分點；稅後純益 1.65 億元，季增 18.7%、年減 31.5%，每股純益 0.66 元。
中磊上半年營收 196.02 億元，年增 22.1%；毛利率 13.1%，年減 1.5 個百分點；營益率 1.9%，年減 0.5 個百分點；稅後純益 3.05 億元，年減 7%，每股純益 1.22 元。
中磊第二季營收雖然成長，但受到零組件及運費價格上漲，以及新台幣匯率升值等影響，毛利率下滑，也導致純益較去年同期衰退。
從產品營收佔比來看，固網與行動匯流產品 (Fixed-Mobile Products)45%、家用寬頻閘道器 (Home Gateway)26%、商用網通設備 (Enterprise Products) 智慧物聯解決方案 (IoT Products)14%。