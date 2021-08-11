〈宇瞻法說〉DRAM寡占市場 看明年價格不易崩跌

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (11) 日召開法說，總經理張家騉指出，第三季 DRAM 合約價續揚，NAND Flash 漲幅 5-10%，但第四季 DRAM 受長短料及疫情因素影響，需求動能恐趨緩，NAND 價格估將持平；並認為 DRAM 屬寡占市場，需求持穩下，明年價格也不容易崩跌。

DRAM 市況方面，張家騉指出，上半年伺服器 DRAM 拉貨力道強勁，PC DRAM 市場第二季起受居家辦公需求趨緩及缺料影響，消費性電子相關 DRAM 第二季合約價續揚，但近季末時價格轉弱。

對於後市 DRAM 價格走勢，張家騉認為，第三季 DRAM 合約價仍將向上，但第四季不同應用市場、看法不盡相同。

就 DRAM 各應用來看，張家騉指出，PC OEM 仍處於受長短料影響的情況，通路端也可能以降價刺激需求；但利基型 DRAM 如 2Gb DDR3 等顆粒還是大缺貨，消費性 DRAM 第三季仍持續漲價，但拉貨不如第二季，第四季議價結果仍未知。

張家騉認為，需求趨緩，加上變種病毒帶來的不確定性高，引發需求可能趨緩疑慮，不過，DRAM 是寡占市場，雖有部分產能擴產，明年價格也不易崩跌。

NAND Flash 方面，張家騉表示，第二季筆電、電競、消費性電子及資料中心需求旺，NAND 供不應求，第三季合約價上漲 5-10%，但市場變化很高，第四季價格可能持平，得視疫情發展，可預期資料中心或企業級 SSD 需求還是很不錯；展望明年，相較 DRAM 是寡占，Flash 供應廠商較多，競爭相對激烈。