國光生第二條產線取得認證 年產能增8000萬劑

國光生 (4142-TW) 今 (11) 日宣布，第二條充填包裝線獲得衛福部食藥署 GMP(藥物優良製造規範)認定並正式啟用，新產線最大年產能可達 8000 萬劑，首項生產產品為四價公費流感疫苗。

國光生第二條產線將優先進行四價公費流感疫苗調劑充填包裝，預估今年全台 5 成以上的公費流感疫苗均由此產線製造，此外，該產線已有多項國際訂單預約生產排程，後續將持續申請歐盟、美國 FDA 查廠認證。

國光生指出，新產線若順利通過國際認證，將代工天道集團的抗凝血劑，年銷售量將達 4000 萬劑；另外，韓國客戶 SCD 黃斑部病變眼藥充填代工也已簽約，包括臨床試驗批以及商業量產批的代工生產，目前正積極添購精密儀器建置中。

國光生表示，第二條自動化產線產能全開可達 8000 萬劑，加上第一條產線產能，總年產量上看 1 億劑，因此積極加速國際化腳步，包括流感疫苗國際訂單及國際充填代工業務。

國光生提到，第二條充填包裝線建置期間遭逢新冠疫情、邊境管制等考驗，不過在衛福部、疾管署、外交部、駐外館協助下，讓德國、義大利等國外籍機師及工程師如期來台安裝大型機台，並順利完成自動化產線試運轉作業。