國光生子公司開發動物疫苗 完成許可證申請

國光生 (4142-TW) 今 (15) 日表示，子公司夲牧生技與農科院合作開發新型次單位多價疫苗(PCV 豬環狀病毒 + SEP 豬黴漿菌肺炎)，已完成動物疫苗許可證送件，規劃未來將在印尼新廠生產，瞄準台灣、中國與東協市場。

國光生與合作夥伴共同出資成立的夲牧生技公司，鎖定亞洲動物疫苗市場，尤其針對亞洲數量最多、與新興傳染病相關的豬隻疫苗，旗下首支動物疫苗就與農科院共同開發，為新型次單位多價疫苗並於本月初申請動物疫苗許可證。

國光生表示，由於 PCV 豬環狀病毒為亞洲豬隻最主要傳染病，豬疫病容易成為新興傳染病源頭，因此鎖定該領域開發動物疫苗，規劃新型次單位多價疫苗將於印尼建置動物疫苗生產基地。

據統計，去年動物疫苗市場高達 91 億美元 (約新台幣 2500 億元)，其中豬疫苗年成長率 400% 最多，從地區來看，亞洲豬隻總數超過 4 億隻，已上市的豬疫苗種類約有 24 種 (病毒、細菌、病毒 + 細菌)，豬疫苗年成長率達 5.5 倍，PCV 疫苗佔整體市場 43%、產值約 1.69 億美元。

國光生將在印尼吉沛經濟特區建置海外首個廠區，並規劃導入多元技術的生物製劑生產平台，除了生產自行開發的人用疫苗、生物製劑及海外 CDMO(委託開發與生產) 業務，也將成為動物疫苗生產基地，該廠區成為集團進入東南亞市場的全方位據點。