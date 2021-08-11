首檔類全委投資型保單連結台股基金 受準退休族青睞

元大金 (2885-TW) 旗下元大人壽三月份推出首張類全委投資型保單，因為連結台股基金，四月就拿下當月市場投資型保單銷量王，深受准退休族青睞，目前資金呈現「外幣轉台幣、債轉股」的趨勢，類全委投資型保單因為由投信的專業經理人代操，所以能藉此穩健達成財務目標。

國民退休規劃目前面臨 2 個窘境，一個是平均壽命越來越長，「長壽風險」將衍生出老、病問題；另一個則是低利環境，窮的問題亦不能忽視。退休生活準備，就必須移轉老、病、窮的風險，過去元大人壽著重於保障暨長年期繳商品的推動，保險保障的功能協助解決老和病的問題，然而，面對低利率環境，藉由投資型保單協助客戶累積退休資產面對「長壽風險」，而這檔投資型保單的「元大人壽 ESG 永續成長帳戶」以台股基金為主要配置，更可為客戶強化投資、參與台灣，解決窮的問題。

元大人壽委託元大投信代操的投資帳戶，有別於過去，本次主要訴求著重「優質台股基金」且「不設股債（基金）投資上限」這兩大操作策略，提供保戶長期投資的退休保障新選擇，只要最低保費十萬元起，就可擁有專業級經理人的資產管理服務。

元大人壽進一步指出，該公司推出的系列類全委投資型保單為退休保障規劃的首選，在保障面則可依據被保險人的人生週期調整保額，更能貼近各階段性的壽險需求。

在退休準備上藉由元大投信專業團隊的操作，協助保戶在資產配置上能有更彈性的選擇，「元大人壽 ESG 永續成長帳戶」目前是以台股基金為主要之投資標的，帳戶自 4 月成立以來，經歷 5 月疫情升溫的行情波動及歷史單日盤中最大跌幅，淨值依舊由 10 成長到 8 月 9 日的 10.41，顯示專業團隊的操作能力。

依保單設計，投資帳戶淨值在 8 至 10.5（不含）間，年化撥回率為 5%；淨值大於等於 10.5 時，年化撥回率更提高至 5.5%，每月撥回的設計，讓退休族每個月都有機會有筆現金可以運用。

根據元大人壽統計，此保單投保年齡 50 至 69 歲族群占整體保戶 58.5%，且女性占 64% 遠多於男性。顯示對市場敏感的女性，對不設股債（基金）投資上限的認同，更從近期投資帳戶的表現可以發現到目前以投資台灣、新台幣股票型基金的配置是有利於保戶的投資利益。

當前疫情逐步解封，多數公司已取消居家恢復上班，保戶不妨藉機拿出家中保單檢視，為退休保障做相應規劃，若沒時間自行研究市場進行投資，透過專業團隊代操，也能藉此穩健達成財務目標。