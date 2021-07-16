多頭市場強強滾 投資型保單上半年熱銷年增逾6成

據壽險公會最新統計，壽險業今 (2021) 年上半年新契約保費收入 3646.2 億元，年減 10.8%，傳統型保單和投資型保單呈現兩樣情，分別年減 31% 及年增 66%，其中，多頭市場續強，因此帶動投資型保單熱銷。

壽險業上半年總保費 1.36 兆元、年減 11.4%；新契約保費 3646.2 億元、年減 10.8%；續年度保費收入 9960.32 億元，較去年度 1 兆 1273.68 億元、年減 11.6%。

而「傳統型保單」上半年新契約保費收入 2237.5 億元、年減 31%；「投資型保單」達 1408.7 億元、年增 66%。

傳統型保單之所以較去年衰退超過三成，主要是利變型壽險因宣告利率走低，買氣持續低迷；加上考量損失率攀升的影響，業者於去年度陸續停售失能扶助險，使得傳統型保單上半年新契約保費收入相較去年同期減少 31%。

而投資型保單熱銷，主要受惠於金融市場表現突出，美股、台股持續創新高，投資意願熱絡，刺激民眾購買意願，所以投資型保單上半年新契約保費收入相較去年同期增加 66.0%。

但若以單月來看，傳統型保單 6 月增加 266.63 億元，較上個月大減 102.46 億元或 27.76%，創下今年以來最低；投資型保單 6 月增加 142.22 億元，也較上個月減少 36.34 億元或 20.35%。

壽險業者表示，主要是因為受 COVID-19 疫情影響，6 月整個月台灣都已經處於三級警戒，配合居家防疫措施，業務員銷售受影響所致。